Milei cierra la campaña en Rosario y el peronismo unido realiza su acto en Buenos Aires

En la recta final hacia las elecciones legislativas del domingo, el Gobierno apuesta a la última aparición callejera de Javier Milei en una provincia donde cree que puede acortar la diferencia que puede sacarle el peronismo en Buenos Aires. Mientras el Presidente buscará capitalizar su apoyo en el interior productivo con una caravana en Rosario, el Frente Patria apostará a una imagen de unidad en el conurbano bonaerense, con un acto encabezado por Axel Kicillof y Sergio Massa en San Martín.

Después de haber celebrado su cumpleaños número 55 con una jornada sin agenda oficial en Olivos, Milei retomará la actividad política para cerrar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) con una caravana por el parque España, en Rosario, prevista para este jueves a las 19. El mandatario ya había encabezado el martes un acto similar en Córdoba, donde, subido a una camioneta y megáfono en mano, pidió a los votantes no volver “a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

El cierre en Santa Fe será la última oportunidad del oficialismo para reforzar el contacto con su militancia y tentar a los indecisos en una elección de medio término que, en la Casa Rosada, consideran clave para definir el rumbo político y económico del Gobierno, en medio de la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas y la crisis por la salida anticipada del canciller Gerardo Werthein, publicó elDiarioAR.

Del otro lado, el peronismo bonaerense concluirá su campaña con una jornada de actividades en distintos puntos del conurbano. Kicillof y Massa encabezarán el acto central de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), junto a jubilados, PyMEs, trabajadores de la obra pública y representantes de la comunidad universitaria.

El cierre bonaerense incluirá también visitas a Almirante Brown y Berazategui, donde el gobernador combinará actividades de gestión con mensajes políticos: primero, en la capacitación de fiscales del espacio, y luego en la escuela de policía Juan Vucetich. Habrá protagonismo de la lista peronista en el distrito, que tiene en sus primeros puestos a Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Aunque no habrá un gran acto final, la agenda coordinada busca reforzar la idea de cohesión entre los distintos sectores de Fuerza Patria. El búnker bonaerense volverá a instalarse en La Plata, en el Hotel Gran Brizo, como en las elecciones provinciales de septiembre, en un gesto de continuidad y organización interna.

Así, el último día de campaña marcará el contraste entre dos postales: Milei en el corazón productivo del país apelando al voto “anticasta”, y el peronismo desplegado en el conurbano con una foto de unidad para defender su principal bastión político.