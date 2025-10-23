La Policía sumó fusiles FAL y Roncaglia advirtió: “Si agreden a un efectivo habrá una respuesta contundente"

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González, supervisaron en La Paz la incorporación del Fusil Automático Liviano (FAL) a las unidades tácticas de la fuerza. La medida se adoptó luego del ataque armado que sufrió una patrulla náutica en el Delta.

“Esta medida forma parte de una política de equipamiento y defensa ante el aumento de ataques violentos contra efectivos, incluyendo un reciente incidente registrado en la zona de islas”, se informó en un comunicado de prensa.

El FAL es un arma de probada eficacia utilizada por Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a nivel nacional. Según se indicó, será incorporado de manera estratégica para reforzar la capacidad de respuesta y disuasión de los agentes.

Roncaglia enfatizó la necesidad de dotar a la policía de los medios adecuados para hacer frente a amenazas de alto poder de fuego, especialmente en áreas de difícil acceso. "El FAL es un elemento disuasorio clave. Su presencia en patrullajes fluviales, en la zona de islas y en grandes extensiones rurales, donde la logística y la asistencia rápida se complican, es fundamental", explicó el ministro.

Roncaglia en La Paz en los entrenamientos con FAL de los efectivos policiales.

Luego, señaló que “no se puede enviar a nuestros policías a patrullar zonas calientes desprotegidos”.

“Tras los ataques que sufrimos la semana pasada por vándalos y grupos armados en el perímetro policial, el mensaje es claro: la vida de un policía no es negociable. El Estado los respalda plenamente. Capacitamos, equipamos y estamos listos para defender a quienes nos defienden", sostuvo.

Por último, Roncaglia advirtió: "Aquellos que agredan a un efectivo en cumplimiento de su deber deben saber que la respuesta será contundente y con toda la fuerza que la ley nos permite utilizar para repeler el ataque. Se terminó la impunidad. La Policía de Entre Ríos está en un proceso de reequipamiento y endurecimiento de su política operativa. Quien pretenda amedrentar a la fuerza o cometer actos vandálicos y criminales en nuestra provincia se encontrará con una fuerza de seguridad que está lista para neutralizar cualquier amenaza".