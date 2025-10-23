El Gato Negro Cultural cierra su ciclo de octubre con la proyección una película

El espacio cultural ubicado en Tucumán 355, en la ciudad de Paraná, presentará la película Freaks, dirigida por Tod Browning, como cierre del ciclo de cine del mes de octubre. La función, que forma parte de la propuesta denominada "El terrorífico", ofrecerá una lectura distinta del género al abordar una obra que, más allá del miedo, pone en el centro de la escena la diferencia, la empatía y la humanidad. La cita será este domingo 26 de octubre, a las 19.

La proyección de esta película llega como broche final de un ciclo que durante todo el mes se propuso revisar los modos en que el cine representa el terror y lo monstruoso. En esta ocasión y como viene haciendo a lo largo de mes, el espacio optó por cerrar el recorrido con un film de culto que muestra a quienes aparentan ser los monstruos no son los deformes, sino aquellos que ejercen la crueldad y el desprecio. El film data del 1932 y fue censurada durante años por su representación de cuerpos diversos.

Ambientada en un circo ambulante, narra la historia de Hans, un artista con enanismo que hereda una fortuna y es víctima de un engaño por parte de una trapecista y su amante. Browning, que conocía de cerca el mundo circense, construyó una película que descolocó al público de su época al utilizar actores reales con discapacidades físicas, alejándose del tratamiento habitual de la diferencia como objeto de burla o compasión.

La entrada general tendrá un valor de $1.000.