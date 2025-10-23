Se habilitaron las preinscripciones para el Programa Libro% 2026 de Conabip

El Programa Libro% 2026 es una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) destinada a fortalecer a las bibliotecas populares de todo el país. La convocatoria se extenderá hasta el 5 de noviembre de 2025 y permitirá a las instituciones interesadas acceder a un beneficio del 50% de descuento en la compra de material bibliográfico durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires del próximo año.

El programa está vigente desde hace más de una década y busca facilitar la actualización y ampliación de los fondos bibliográficos de las bibliotecas populares, como una forma de favorecer el acceso equitativo a la lectura en comunidades de todo el territorio nacional. La compra de libros con descuento se realiza tradicionalmente durante la Feria del Libro de Buenos Aires, donde las bibliotecas participantes pueden seleccionar títulos directamente de las editoriales para ampliar sus catálogos con materiales elegidos según las demandas e intereses de sus lectores.

Las bibliotecas que deseen participar deberán realizar la preinscripción exclusivamente a través de la Plataforma TAD (Trámites a Distancia), donde podrán completar el formulario de solicitud y seguir el estado de su gestión de forma virtual.

Para acceder al programa, las instituciones deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Conabip, entre ellos contar con el reconocimiento oficial como biblioteca popular, tener personería jurídica vigente, estar dadas de alta como beneficiarias activas, tener sus rendiciones al día y completar la inscripción dentro de los plazos previstos. La convocatoria es abierta a todas las bibliotecas populares del país que integran la red de este organismo.

Quienes necesiten asesoramiento o información adicional sobre el trámite pueden comunicarse a través del correo libroporciento@conabip.gob.ar, y para consultas técnicas sobre el uso de la Plataforma TAD comunicarse a apoyo.conabip@gmail.com