La Escuela de Buzos del CAE cierra el año con dos nuevas propuestas de formación

Se brindarán cursos de nivel avanzado y otro para principantes en el Club Atlético Estudiantes.

La Escuela de Buzos Paraná Divers, que funciona en el Club Atlético Estudiantes, anunció dos nuevas instancias de capacitación para quienes desean cerrar el año sumergidos en una experiencia única: un Curso de Buceo de Nivel Avanzado y una formación inicial para principiantes.

El Curso de Buceo Avanzado, programado para este sábado 25 en las instalaciones del CAE, está destinado a quienes ya cuentan con certificación y buscan perfeccionar su técnica. Durante la jornada, los alumnos profundizarán en el control de flotabilidad, la orientación bajo el agua, la planificación de inmersiones y el dominio del trim, todo en contextos más exigentes.

“El curso avanzado apunta a dar un paso más: a que el buzo gane autonomía y confianza en sus propias habilidades”, explicó el instructor Jorge Lázzaro. “Buscamos que cada uno se sienta seguro y preparado para enfrentar nuevos desafíos”, valoró.

La propuesta incluye sesiones teóricas, ejercicios prácticos y acompañamiento individual. Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan por WhatsApp al +54 343 4624 170 o +54 343 4067 843.

Por otra parte, quienes aún no se iniciaron en la actividad tendrán la oportunidad de hacerlo desde el martes a partir de las 19, cuando comience el curso inicial de buceo recreativo. Bajo el lema “¡Cerrá el año con tu curso de buceo!”, la propuesta está pensada para quienes desean dar sus primeros pasos bajo el agua, obtener su brevet internacional para bucear en cualquier parte del mundo y conocer de cerca la sensación de respirar en un entorno completamente distinto.

“El primer curso siempre deja una huella”, expresó el instructor Manuel Francioni. “Ver cómo alguien pasa del asombro a la confianza y empieza a disfrutar del fondo, es algo que nos sigue emocionando cada vez”.

Más que una escuela, una comunidad

En cada formación, Paraná Divers pone el foco en la seguridad, la responsabilidad y el respeto por el entorno natural. El trabajo en equipo, la camaradería y la curiosidad por descubrir lo que hay más allá de la superficie son valores que atraviesan a toda la escuela.

Con un equipo de instructores experimentados y una infraestructura que incluye aulas, pileta y equipamiento propio de última generación, Paraná Divers continúa consolidándose como un espacio abierto a todos: los cursos están disponibles para socios y no socios del Club Atlético Estudiantes, y pueden participar niños desde los 8 años, sin límite de edad máxima.

Integrada por instructores certificados y avalada por la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) y Scuba Schools International (SSI), la escuela combina teoría, práctica y seguridad con un estilo de enseñanza cercano y personalizado.

