Se viene una nueva edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular del Paraná abrirá sus puertas el sábado 1 de noviembre para una noche pensada especialmente para las infancias. Bajo la consigna de asistir en pijamas, la institución ubicada en Buenos Aires 256 invita a niños y niñas, desde bebés hasta los 13 años, a participar de una velada mágica dedicada a los mitos, leyendas y criaturas fantásticas que habitan los libros. La propuesta comenzará al atardecer y no requiere inscripción previa. Como gesto solidario, se solicita colaborar con un alimento no perecedero que será destinado al Comedor Guadalupe.

La actividad, impulsada por el equipo de la Biblioteca Popular del Paraná, tiene como objetivo acercar a las infancias al mundo de la lectura desde el juego, la imaginación y el encuentro con sus pares. A lo largo de la noche, se compartirán historias y relatos que responderán varias preguntas, entre ellas... ¿De dónde viene el canto de una sirena? ¿Qué criaturas custodian los ríos y los bosques? ¿Existen los dragones o los unicornios? ¿Quién hace retumbar los truenos en el cielo?

El objetivo de la propuesta es que también los chicos vuelvan a mirar los libros como cofres llenos de secretos, que se dejen sorprender y que sientan que la biblioteca también es un lugar para jugar. Por eso, la iniciativa se enmarca en la línea de trabajo que la Biblioteca Popular del Paraná sostiene desde hace décadas con la comunidad, con propuestas que promueven la lectura como un derecho y un placer accesible para todos.

La entrada será libre y gratuita.