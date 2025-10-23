En Paraná se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Concluida la deliberación y sin que el jurado popular llegara a un veredicto unánime, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Santiago Brugo, declaró hoy estancado el juicio en el marco del legajo "C.P.E. s/Abuso sexual".

Conocida la falta de acuerdo y en virtud de lo establecido por la Ley 10.746 -que reglamenta el instituto del juicio por jurados en la provincia-, el magistrado liberó de su carga publica a las y a los integrantes del jurado.

Conforme lo establece la norma, oportunamente deberá integrarse un nuevo jurado popular y designarse a otro juez o jueza técnico/a para presidir ese juicio.

La falta de acuerdo del jurado se produjo luego de tres jornadas de debate en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

Por tratarse la denuncia de un presunto delito contra la integridad sexual, el juicio se efectuó a puertas cerradas.

Durante las audiencias el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vílchez y Carolina Guzmán, en tanto que el abogado Juan Domingo Cabrera asistió al imputado C.P.E., quien seguirá en libertad.

Se trató del centésimo trigésimo séptimo juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.