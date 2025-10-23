Detuvieron a Daniel "Tavi" Celis y nueve cómplices por narcotráfico tras 22 allanamientos en Paraná

En el marco de una investigación de oficio llevada adelante por la Fiscalía Federal de Paraná a cargo de Leandro Ardoy, con la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, se concretaron 22 allanamientos en distintos barrios y en la cárcel de Paraná por narcotráfico, dispuestos por el juez federal Leandro Ríos. El principal investigado es el jefe narco Daniel "Tavi" Celis, quien se encuentra con salidas transitorias de la cárcel en el marco de la condena por la causa narcomunicipio. En total son 10 detenidos.

Según se informó a ANÁLISIS, en horas de la madrugada de este jueves comenzaron los procedimientos que se llevaron a cabo en la zona oeste de la ciudad, en los barrios Bajada Grande (calles Larramendi y Croacia)y Paraná XVI, principalmente. En la Unidad Penal N° 1 las requisas fueron en los pabellones 11, 16 bis y de autodisciplina.

Celis fue condenado a 13 años de prisión en las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta, y le unificaron en 15 años y seis meses años esta condena con la que había recibido por un violento asalto en una estancia de Las Cuevas, de siete años y medio.

Se encuentra con salidas socio laborales desde el año pasado, cuando le permitieron ir a trabajar a la carnicería ubicada en uno de los locales ubicados en su propiedad, que él le alquila al carnicero. A inicios de octubre de este año, Celis pidió la libertad condicional, pero se la rechazaron. Sin embargo, le permitieron salidas familiares los domingos.

La sospecha en la investigación apunta a que el Tavi, junto a su núcleo familiar, se dedicaba a la distribución y venta de drogas.

De los procedimientos participaron 240 efectivos policiales, y se secuestró un kilo y medio de marihuana, 600 dosis de cocaína, balanzas, celulares, dos armas de fuego, 10 millones de pesos y vehículos, entre otros elementos.

En total son 10 los detenidos que quedaron a disposición de la Fiscalía, cuatro mujeres y seis varones.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, una denuncia por violencia de género contra el hijastro de Celis, Renzo Bertana, terminó con un procedimiento policial en el cual se encontró un arma de fuego y un kilo y medio de marihuana, en la zona oeste de Paraná, en el domicilio donde el condenado en la causa Narcomunicipio realiza las salidas socio familiares y laborales.