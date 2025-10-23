"Paraná grita": una jornada de terror, juegos, literatura y cine

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos será el punto de encuentro para el terror este viernes 24 de octubre, cuando desde las 17 hasta las 20:30 se realice "Paraná Grita", un evento temático que reunirá disfraces, cine, literatura y distintas actividades relacionadas con el género. La propuesta está organizada por Caverna de Arte y está dirigida a todo público, aunque algunas proyecciones serán exclusivas para mayores de 16 años.

Durante la jornada, el edificio ubicado en Alameda de la Federación 278 se transformará en un espacio ambientado especialmente para la ocasión. Habrá concurso de disfraces, proyección de películas clásicas y contemporáneas del terror, stands de exposición, una mesa de rol, un bar temático y una selección de libros dedicados al género de terror. Además, se sumarán otras intervenciones y propuestas artísticas vinculadas al universo del miedo, la fantasía y lo sobrenatural.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La iniciativa, vinculada al mes de Halloween, contará con estrada libre y gratuita.