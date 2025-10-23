Una noche de poesía, vino y sabores en Ferrero Cantina

Este viernes 24 de octubre, desde las 21, el espacio Ferrero Cantina Cultural, ubicado en el Club Palma Juniors de Paraná (Piedrabuena 133), será el punto de encuentro para una nueva propuesta literaria que recibe el título "Los Placeres de la Lengua". El encuentro propone una velada de poesía, vino y empanadas, con el propósito de reivindicar el valor del placer en la vida cotidiana y los vínculos entre la palabra y los sabores.

La iniciativa, organizada por un grupo de promotores culturales y literarios de la ciudad, busca generar un espacio distinto para disfrutar de la poesía y la narración oral, incorporando elementos que estimulen los sentidos más allá de la palabra escrita. En ese marco, la propuesta incluye lecturas, narraciones y un micrófono abierto que permitirá a quienes asistan compartir sus propios textos o lecturas favoritas.

Desde la organización, explicaron que esta actividad es una invitación a explorar los maridajes posibles entre la literatura y los sabores. "Es una oportunidad para explorar los sentidos con la ayuda de la literatura. Desde siempre, escritores y escritoras de todos los tiempos se han dado estrategias para representar lo sensible y lo sensual. Son, en definitiva, placeres de la lengua", señalaron.

Los organizadores remarcaron que la actividad apunta a recuperar el espíritu de la lectura compartida, en un tiempo donde las rutinas digitales muchas veces desplazan la conversación y el disfrute presencial. "La literatura está poblada por platos de comida, por referencias al placer de la bebida y sus consecuencias. Pero también la literatura es, en sí misma, un placer. Puede disfrutarse en soledad o acompañados, en nuestras casas, en las bibliotecas, en el transporte o al aire libre. La lectura convoca otros placeres. Y en tiempos de tanta desconexión, proponemos encontrarnos en torno a lo que nos hace bien", expresaron.

La entrada tiene un valor de $10.000 e incluye una copa de vino y una empanada.