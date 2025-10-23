Femicidio de Daiana Mendieta: Gustavo Brondino fue imputado y se negó a declarar

Un poco más de 30 minutos duró el trámite de imputación de Gustavo Brondino, 55 años, alias “Pino”, por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un pozo de agua la mañana del martes 7 de este mes.

Brondino ingresó a las 10.10 a los Tribunales de Rosario del Tala y salió a las 10.45. Estuvo asistido por su abogado Claudio Manfroni y se negó a declarar. De igual modo, la fiscal Emilce Reynoso le imputó el delito de femicidio. El ahora imputado llegó a bordo de un vehículo de la Policía desde la Jefatura de Tala, a donde fue devuelto luego de cumplir el trámite ante la Fiscalía.

Brondino es vecino de Gobernador Mansilla, en el Departamento Tala, la localidad de poco más de 2.700 habitantes donde ocurrió el crimen. Ambos eran vecinos. La joven, de 22 años, se había retirado de la casa familiar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20, y la familia no volvió a tener contacto con ella. Su teléfono celular perdió conexión a los pocos minutos. El domingo a la madrugada fue hallado el auto Chevrolet Corsa en el que había salido, abandonado en un camino vecinal, con las llaves puestas.

Las primeras sospechas sobre el femicidio recayeron sobre Brondino. Los dos únicos allanamientos que practicó la Policía en el marco de la investigación fueron en su casa familiar y en un depósito que ocupa. El domingo 3 cuando efectivos de la fuerza llegaron a su casa, el hombre los amenazó con un arma de fuego. Por esa razón se abrió una causa por resistencia a la autoridad y se le dictaron 90 días de prisión preventiva, que cumple en la Jefatura de Policía de Tala.

La defensa de Brondino, que ejerce el abogado Claudio Manfroni, decidió no acudir a la Cámara de Casación Penal de Concordia para que revise lo resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El plazo para recurrir venció este lunes 20 y no se registró ningún planteo defensivo.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, había rechazado el recurso de apelación que presentó el defensor de Brondino, y de ese modo confirmó la prisión preventiva. La medida había sido dictada por la jueza de Garantías de Rosario del Tala Silvina Graciela Cabrera.

Fuente: Entre Ríos Ahora