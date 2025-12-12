Juicio político a Medina: “La comisión debería tener un pronunciamiento el 5 de enero como máximo”, dijo López

“La cantidad de medios de prueba que se ordenó producir es importante en sentido de corroborar los dichos que están plasmados en la denuncia”, afirmó el diputado López.

El diputado provincial e integrante de la comisión de Juicio Político, Marcelo López (JxER-Concordia) se refirió al desarrollo del proceso contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), López indicó que “lo primero que debe hacer la comisión de Juicio Político es si abre o no la investigación, porque existe la posibilidad de que la denuncia se rechace in limine, sin abocarse a investigar nada y eso en función de que las denuncias tienen que auto sostenerse, tienen que valerse por sí mismas”.

En tal sentido, apuntó que “la Constitución de la provincia establece parámetros que limitan significativamente lo que puede ser una investigación de este tipo a la comisión, fija un plazo perentorio de 30 días donde el desarrollo de las medidas probatorias es muy limitado, no es fácil en 30 días recolectar pruebas si la denuncia no tiene elementos que simplifiquen esa tarea”.

Agregó que “la denunciada al momento de comparecer, que aún no lo hizo, tiene el derecho de desconocer o cuestionar cualquier tipo de prueba que se pueda haber acompañado en la denuncia e instar una prueba subsidiaria”.

Respecto de las pruebas, señaló: “Todavía no tenemos la presentación de la doctora Medina ni su cuestionamiento a distintos medios de prueba que pudieran existir en la denuncia ni el ofrecimiento de prueba por su parte, lo que ha hecho la doctora Medina es una presentación espontánea sin tener vista del expediente ni de las denuncias y, obviamente, así no se puede ejercer el derecho de defensa, que lo tendrá cuando, ahora que ha sido notificada, se presente y designe eventualmente abogado defensor o se defienda a sí misma, y haga la manifestación que crea conveniente hacer”.

En cuanto a los pasos a seguir, puntualizó que “ayer se ordenó la producción de distintos medios de prueba, algunos tendientes a corroborar la verosimilitud de los dichos de ambas denuncias y la doctora Medina al momento de presentarse ofrecerá otro medio de prueba y cuando eso suceda la comisión debería evaluar las medidas que entiende que son procedentes y cuáles no, y allí se ordenará la producción de aquellas pruebas que entendamos que corresponden”.

Vale recordar que según informó ANALISIS, se solicitaron pruebas respecto de “estadísticas judiciales, ausencias y licencias, gastos del Estado, uso de vehículos oficiales, salidas del país y vínculo con asociaciones”. Al respecto, López afirmó que “la cantidad de medios de prueba que se ordenó producir es importante en sentido de corroborar los dichos que están plasmados en la denuncia”.

Sobre los plazos del proceso, afirmó que “el trámite son todos días corrido, o sea que no existe acá receso y deberíamos tener un pronunciamiento de la comisión el 5 de enero como máximo, porque son 30 días y ese plazo es perentorio, y si la comisión no se expide el juicio político podría no prosperar por el sólo transcurso del plazo. Esto quiere decir que la comisión se va a estar reuniendo en cada momento que haga falta, e incluso si es necesario tendrá que ser en fines de semana o días feriado”.