El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una exitosa franquicia lo quiere en su película

El actor Vin Diesel confirmó que existe un personaje escrito especialmente para Cristiano Ronaldo en la próxima película de Fast & Furious.

A través de una publicación en Instagram, el actor compartió una imagen junto al futbolista portugués y dejó una frase que alimentó la expectativa mundial: “Escribimos un papel para él”.

La publicación llega mientras Ronaldo atraviesa un gran presente en Al-Nassr, con 40 años y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y el tramo final de su carrera profesional en marcha, el delantero comenzó a explorar nuevos horizontes fuera del fútbol.

En ese contexto, la película Fast X: Parte 2, el cual será la última entrega de la franquicia, apunta a estrenarse en abril del 2027, aunque aún resta definir si el calendario deportivo del portugués le permitirá sumarse al rodaje.

La posible incorporación de Cristiano se alinea con la tradición de la saga de sumar figuras del deporte y la música en participaciones especiales, aunque su presencia tendría un peso inédito.

Aunque Vin Diesel desea tener al exfutbolista del Real Madrid en su película, su participación en la nueva entrega aún no está confirmada.

Fuente: Noticias Argentinas.