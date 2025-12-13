Juicio político: Marcelo López dice que no puede formarse una impresión hasta escuchar a Susana Medina

El diputado provincial Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) afirmó que “si hay elementos para la instrucción, producción de prueba y que la jueza ejerza el derecho de defensa, eso quiere decir que por lo menos hay necesidad de hurgar con más profundidad en lo que estaba pasando”. Sin embargo, fue cauto respecto de la entidad que puedan tener las denuncias contra la suprema.

López es integrante de la Comisión de Juicio Político que está analizando las denuncias contra la jueza Susana Medina, anticipó la necesidad de profundizar la investigación sobre la conducta de la magistrada, aunque se mostró reservado respecto de la veracidad de las presentaciones.

Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue denunciada por presunto mal desempeño y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le corrió vista para que haga su descargo.

El dirigente gremial Eugenio Jacquemain señaló que en los períodos 2016-2019 y 2024-2025 la magistrada se habría ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellos por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, que presidía hasta una semana atrás.

Una segunda denuncia fue promovida por la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción, que agregó que esas ausencias generaron “altísimos índices de demora en la tramitación de las causas” y adjuntó un cotejo estadístico que revela una morosidad del 90 por ciento en 2024 y del 88 por ciento en 2025. En una presentación espontánea ante la Comisión de Juicio Político, Medina negó estar demorada en la tramitación de causas.

La entidad también le atribuye haber aceptado o gestionado “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) por el Banco de Entre Ríos SA o el Grupo Petersen, al que pertenece, o por fundaciones vinculadas a ambas, lo que podría configurar un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo del STJ, de la que forma parte Medina, tiene para resolver causas contra la entidad crediticia.

En diálogo con el programa El Colectivo, que se emite por Radio Mitre Concordia, López explicó que la Comisión de Juicio Político “se constituyó de manera inmediata a que ingresaron las denuncias, se decidió abrir la investigación, se ordenaron las primeras medidas de prueba y se corrió traslado a la doctora Medina para que ejerza el derecho de defensa”. La magistrada puede presentarse personalmente o entregar un escrito y tiene tiempo hasta el miércoles para hacerlo. En su defensa están trabajando los abogados Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo, junto con el constitucionalista Diego Armesto, quien públicamente ha dicho que Medina es víctima de “un ataque personal” y “un linchamiento mediático”.

De todas maneras, el diputado López sostuvo que “se han cumplido los requisitos formales para abrir la investigación y existen algunos elementos para el estudio del tema” y agregó que “si la Comisión entiende que hay elementos para la instrucción, producción de prueba y que la jueza ejerza el derecho de defensa, eso quiere decir que por lo menos hay necesidad de hurgar con más profundidad en lo que estaba pasando y qué veracidad pueden tener las denuncias”.

No obstante, fue cauto respecto de la entidad que pueden tener las denuncias contra la suprema: “Es muy difícil tener una impresión sobre el color que puede tener esto hasta que Medina pueda ejercer el derecho de defensa”.