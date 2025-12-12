Avanza un proyecto de transporte fluvial entre Paraná-Santa Fe con fines turísticos

Equipos de gobierno de las municipalidades de Paraná y Santa Fe compartieron una reunión de trabajo en Casa de la Costa vinculada a experiencias de gestión y el funcionamiento de servicios públicos.

La intendenta Rosario Romero y su par santafesino Juan Pablo Poletti dialogaron sobre la posibilidad de implementar un transporte fluvial, con inversión público-privada, para afianzar la conexión urbana y el turismo.

Los equipos de gobierno de ambas ciudades avanzaron en un intercambio respecto del funcionamiento de los servicios públicos esenciales, entre ellos el sistema de recolección de residuos, el alumbrado público y el sistema de estacionamiento medido, publicó Ahora.

“Paraná y Santa Fe conforman un área metropolitana muy interesante, el río no nos separa, sino que nos une. Con el intendente de Santa Fe vamos a concretar un equipo de trabajo para explorar las posibilidades de una inversión público-privada para propiciar un transporte fluvial, con dos propósitos: ser un servicio para transportar pasajeros, pero a su vez con un fin turístico, que se pueda apreciar y vivir un poco más el río que nos une”, aseguró la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal además valoró el diálogo institucional con Santa Fe, con el objetivo de articular una agenda común. “Hemos charlado de eventos culturales comunes, participación en las fiestas que hace Santa Fe y en las fiestas que hacemos nosotros, como por ejemplo, en la Fiesta del Mate, con artistas de una y otra costa”, añadió.

El intendente Poletti agradeció la invitación de la Municipalidad para afianzar vínculos regionales y de cooperación mutua. Al respecto manifestó: “Surgen ideas porque tenemos muchas visiones comunes; somos ciudades capitales de nuestras provincias, estamos muy cerca y nos une un paisaje”.

En este sentido, Poletti remarcó: “Surgieron varias ideas desde el deporte, la cultura y el turismo, pero también desde lo práctico, en cuanto a que podemos ayudar a la vida del santafesino y del paranaense para que sea mejor, con decisiones políticas que nos unan y no nos separen. Somos dos ciudades que estamos muy cerca y nos tenemos que potenciar”.

Participaron de la actividad el jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz y el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani; en representación del Municipio de Santa Fe, asistieron el secretario de Hacienda, José Serruya; la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán; el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad; el director de Comunicación, Jorge Toum; el subsecretario Turismo, Javier De la Mónica; la directora de la Agencia Hábitat, Natalia Fantini y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Raquel Wendler.