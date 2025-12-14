Falleció a los 96 años la reconocida psicoanalista Eva Giberti

Eva Giberti, psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria (UBA) y académica reconocida, falleció este domingo a los 96 años.

Según informó su familia, será velada esta tarde de 14 a 20 en avenida Córdoba 3677 de la Ciudad de Buenos Aires.

Giberti fue una reconocida psicóloga y psicoanalista que dedicó su carrera profesional a desarrollar teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los Estudios de Género.

Había nacido el 21 de mayo de 1929 en Buenos Aires. Fue la creadora y fundadora de la primera Escuela para Padres de Argentina en 1957. Fue una institución privada que en 1962 se incorporó en el ámbito de la Facultad de Medicina (dependía del Decanato) y dictaba sus cursos en el Hospital de Niños. Estableció otras sedes en distintas provincias. El libro “Escuela para Padres” (tres volúmenes) publicó 30 ediciones. Persistió de este modo hasta 1973, fecha en la cual por razones políticas y de mucha persecución debió ser clausurada.

Fue miembro honorario de la “Asociación Argentina de Bioética”. Y coordinadora del “Área de Adopción” y del “Foro de Adopción” en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y fue asesora del “Registro Único de Adopción de la ciudad de Buenos Aires”.

En su fecunda trayectoria se destaca que entre 1993 y 1999, fue consultora para UNICEF Argentina y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la vida de los niños de América Latina y el Caribe. Y desde 1997, fue Asesora del “Foro por los derechos de las mujeres” y es miembro del “Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”. Ha sido en 1999 “perito de parte” por Abuelas de Plaza de Mayo en varias causas contra represores del Estado, sobre daño psíquico de los niños nacidos en centros clandestinos de detención, víctimas de tortura en el propio vientre de sus madres.

Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario, otorgado en 2006, fue creadora del Programa “Las víctimas contra las violencias” y creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata en 2009.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), le otorgó en 2010 el título de Doctora Honoris Causa.

En 2016 recibió el Premio Konex de Platino en la disciplina Estudios de Género en la Argentina. Y en 2017 creó la carrera de Psicología en la Universidad ISalud.