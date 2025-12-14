Werner ganó su serie y largará primero en la final del TC Pick Up

El Gran Premio Coronación del TC Pick Up continúa con su actividad este domingo por la mañana. En ese marco, la undécima fecha del campeonato disputó las series clasificatorias para definir el ordenamiento de los pilotos rumbo a la final de la categoría, que comenzará a las 14.20.

En ese marco, el paranaense Mariano Werner se impuso en su serie clasificatoria luego de superar al poleman Otto Fritzler y terminó las cinco vueltas en siete minutos, 24 segundos y 571 milésimas. Lo siguieron Fritzler y Andrés Jakos, mientras que el líder de la Copa, Agustín Canapino, terminó cuarto.

En la segunda serie el ganador fue otro contendiente al título: Juan Gianini. El piloto de Ford terminó la competencia en siete minutos, 26 segundos y 905 milésimas, tiempo que le permitió ubicarse como segundo en la grilla de partida de la final. Detrás de él quedaron Gastón Mazzacane y Hernán Palazzo.

Con Werner en la cuerda y Gianini como escolta, este domingo se desarrollará la final que determinará al campeón. Canapino, otro de los contendientes al título, partirá desde el séptimo lugar de la grilla.

En la Copa manda Canapino con 133,5 puntos, seguido de Werner con 129 y Gianini con 126,5. Germán Todino aparece cuarto con 119 (sin victorias), Juan Ebarlín es el quinto con 118,25, Ignacio Faín tiene 103,75 en el sexto lugar y Andrés Jakos aparece séptimo con 98,25 (hasta ahí los que tienen victorias). Sin embargo, la lucha por el título parece reducirse a los tres primeros.

Grilla | Final TC Pick Up

1°) Mariano Werner (Toyota) | 2°) Juan Gianini (Ford).

3°) Otto Fritzler (Ford) | 4°) Gastón Mazzacane (Volkswagen).

5°) Andrés Jakos (Toyota) | 6°) Hernán Palazzo (Toyota).

7°) Agustín Canapino (Chevrolet) | 8°) Juan Ebarlín (Toyota).

9°) Ignacio Faín (Ford) | 10°) Germán Todino (Toyota).

11°) Diego De Carlo (Volkswagen) | 12°) Javier Jack (Dodge).

13°) Tomás Abdala (Ford) | 14°) Tobías Martínez (Chevrolet).

15°) Nicolás Impiombato (Toyota) | 16°) Marcos Castro (Toyota).

17°) Lucas Valle (Ford) | 18°) Franco De Benedictis (Ford).