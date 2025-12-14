Con goleada de Don Bosco, comenzó la Copa Entre Ríos masculina

Aunque la Copa Entre Ríos de fútbol masculino comenzó el viernes, este sábado continuó la disputa con la primera presentación de un equipo de la Liga Paranaense de Fútbol en el torneo.

En el marco de la Zona 1, el Club Don Bosco visitó a Arsenal de Viale por la primera fecha y goleó por 4-0. El Salesiano de esta manera abrió la zona con goleada a su favor y se coloca primero en la tabla, a la espera de lo que ocurra en el duelo de este domingo entre Peñarol y Unión de Crespo, que se enfrentan desde las 18.

Hubo otros cuatro partidos que se disputaron este sábado. Por la Zona 3, El Porvenir de Santa Anita venció a La Academia de General Galarza por 2-1; dentro de la Zona 6, Deportivo Ubajay superó como visitante a Parque Sur por 2-0; en la Zona 7, Almagro de Concepción del Uruguay superó a Libertad de Concordia por 3-1; y en el marco de la Zona 9 hubo empate 1-1 entre Cosmos de Federación y Colegiales de Concordia.

La actividad continuará con la disputa de nueve partidos durante este domingo, entre los que está el duelo de Peñarol y Unión.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos

-Zona 1:

Sábado 13/12:

Arsenal (Viale) 0-4 Don Bosco.



Domingo 14/12:

18: Peñarol - Unión (Crespo).



-Zona 2:

Domingo 14/12:

19: Sarmiento (Crespo) - Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).



Miércoles 17/12:

20: Newell’s (Victoria) - Peñarol (Basavilbaso).



-Zona 3:

Sábado 13/12:

El Porvenir (Santa Anita) 2-1 La Academia (General Galarza).



Domingo 14/12:

19.30: Cultural (Crespo) - Defensores del Oeste (Basavilbaso).



-Zona 4:

Domingo 14/12:

17.30: Camba Cuá (Santa Elena) - Caballú (La Paz).



A programar:

Malvinas (Federal) - Urquiza (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 14/12:

17.30: Engranaje (Concepción del Uruguay) - Deportivo San Marcial.

20.30: Deportivo Urdinarrain - Atlético Colonia Elía.



-Zona 6:

Sábado 13/12:

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 0-2 Deportivo Ubajay.



Domingo 14/12:

18.30: María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) - Juventud Urdinarrain.



-Zona 7:

Sábado 13/12:

Almagro (Concepción del Uruguay) 3-1 Libertad (Concordia).



Domingo 14/12:

19: San José - Rivadavia (Concepción del Uruguay).



-Zona 8:

Domingo 14/12:

18: Atlético Liebig - Defensores de Nébel (Concordia).



Martes 16/12:

21: Lanús (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (General Campos).



-Zona 9:

Sábado 13/12:

Cosmos (Federación) 1-1 Colegiales (Concordia).



Miércoles 17/12:

La Florida (Chajarí) - La Bianca (Concordia).



-Zona 10:

Viernes 12/12:

Independiente (Villa del Rosario) 4-0 América (Federación).



Lunes 15/12:

20.45: 1° de Mayo (Chajarí) - Unión (Concordia).