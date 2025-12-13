El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas

María Becerra vivió un intenso momento de emoción durante su concierto a causa de su pareja, JRei y ahora se supo cuál fue el motivo de su llanto en pleno recital

Durante su show en River, el cantante le reveló a la “Nena de Argentina” un nuevo tatuaje que provocó la interrupción del recital por unos segundos porque Becerra no pudo contener las lágrimas.

Ante la mirada de los más de 85 mil espectadores la pareja se abrazó y continuaron con el espectáculo. Sin embargo, este gesto generó diversas especulaciones hasta que finalmente el propio Julián Reininger develó el misterio en redes sociales.

El artista publicó una foto en sus historias donde se puede ver la frase que despertó tanta emoción en Becerra. “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”. El mensaje hace referencia a los dos embarazos que la pareja perdió, una experiencia dolorosa que los marcó profundamente.

El tatuaje de J Rei que conmovió a María Becerra.

En la segunda oportunidad, la vida de Becerra estuvo seriamente comprometida, y gracias a la rápida intervención de su pareja al llevarla de urgencia a un sanatorio fue determinante para salvarla.