En los penales, Estudiantes superó a Racing y es el campeón del Clausura

Este sábado por la noche se definió al campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes se enfrentaron para determinar al campeón del segundo torneo del año. El árbitro del juego fue Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

El partido tuvo muy pocas acciones destacables durante los primeros 45 minutos de juego. Algún desborde de Edwuin Cetré en el equipo platense y el juego asociado de la Academia fueron de lo poco destacable en un encuentro que careció de ocasiones de riesgo durante gran parte de su desarrollo.

En el segundo tiempo tampoco pasó mucho más. Pese a eso, Racing consiguió ponerse en ventaja luego de un balón largo que peinó Leandro González Pírez y cayó en la posición de Adrián Martínez. Maravilla controló por el costado izquierdo ante la presión de Fernando Muslera, se alejó y pinchó el balón para anotar el 1-0 parcial a los 36 minutos del encuentro.

Parecía que la Academia se lo llevaba, pero en el tercer minuto agregado del complemento llegó un preciso centro de tiro libre desde la derecha impulsado por José Sosa para el potente cabezazo de Guido Carrillo que puso el 1-1. Con la igualdad culminó el encuentro y debieron jugar tiempo extra.

La Academia presionó un poco más durante los últimos 30 minutos de juego, pero no consiguió inquietar a Muslera más allá de algún remate desviado de Martínez. Poco para destacar en un juego que acabó empatado en un tanto y debió recurrir a la tanda de penales.

José Sosa anotó primero para el Pincha y Maravilla Martínez igualó para Racing. Edwuin Cetré fue el primero en fallar (atajada de Facundo Cambeses) y luego llegaron cuatro goles consecutivos de Vietto, Alario, García Basso y Tobio Burgos para el 3-3 parcial. En ese punto, Muslera le contuvo el remate a Gastón Martirena, su compatriota, y la tanda quedó igualada antes del último penal.

Eric Meza adelantó a Estudiantes, Santiago Sosa empató (y se lesionó) en el último penal para Racing antes de comenzar la tanda de uno por lado. Facundo Rodríguez convirtió con el balón pidiendo permiso tras un toque en Cambeses para adelantar al Pincha y entre la mano de Muslera y el poste le rechazaron el remate a Franco Pardo para la victoria de Estudiantes y el campeonato en Santiago del Estero. Fue por 5-4.

Estudiantes se consagró campeón y de esta manera logró clasificarse a la Copa Libertadores, a la que no consiguió entrar por la Tabla Anual. Además, jugará la final del Trofeo de Campeones ante Platense el próximo sábado para definir al ganador del año. La Academia, por su parte, jugará Copa Sudamericana.

-SÍNTESIS-

Racing 1-1 Estudiantes. Penales: 4-5.



Goles:

36’ST: Adrián Martínez (RAC).

48’ST: Guido Carrillo (EST).



Penales:

-Racing: Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa. Erraron: Gastón Martirena y Franco Pardo.



-Estudiantes: José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza, Facundo Rodríguez. Erró: Edwuin Cetré.



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

29’ST: ingresó Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios (EST).

30’ST: ingresó Tomás Conechny por Santiago Solari (RAC).

31’ST: ingresó Gabriel Fernández por Agustín Almendra (RAC).

38’ST: ingresó Lucas Alario por Ezequiel Piovi (EST).

38’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).

42’ST: ingresó Franco Pardo por Duván Vergara (RAC).

42’ST: ingresó Gastón Martiarena por Facundo Mura (RAC).

44’ST: ingresó José Sosa por Cristian Medina (EST).

44’ST: ingresó Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (EST).

6’PTE: ingresó Facundo Rodríguez por Santiago Núñez (EST).

11’PTE: ingresó Bruno Zuculini por Juan Nardoni (RAC).

14’STE: ingresó Luciano Vietto por Tomás Conechny (RAC).



Amonestados:

34’PT: Román Gómez (EST).

37’PT: Guido Carrillo (EST).

42’PT: Tiago Palacios (EST).

2’ST: Adrián Martínez (RAC).

25’ST: Nazareno Colombo (RAC).

50’ST: Franco Pardo (RAC).

14’STE: Gastón Benedetti (EST).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Madre de Ciudades.