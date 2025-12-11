Comunicado oficial del Municipio de Colón sobre la familia Walser: "Leves mejoras", señaló

El Municipio de Colón emitió este jueves cerca del mediodía un nuevo parte de prensa sobre el estado de salud y los próximos movimientos de la familia del intendente José Luis Walser, luego del gravísimo accidente de tránsito que habían sufrido este miércoles en el sur de Brasil.

La Municipalidad informó que la esposa del intendente, Gimena Bordet, “presenta leves mejoras, aunque los médicos indican que se debe aguardar a la evolución de las primeras 72 horas internada en un hospital de Porto Alegre”. Allí se encuentra acompañada por familiares.

A su vez, se confirmó oficialmente que una de las hijas sería “dada de alta en las próximas horas y trasladada desde Torres a Colón en ambulancia”. El resto de sus hijos lo harán en vehículo particular de familiares.

Tanto su familia como todo el equipo de trabajo de la gestión, agradecieron en el comunicado “las innumerables muestras de apoyo y solidaridad”, como así también a los grupos de oración que se han unido para pedir por el pronto restablecimiento de los Walser.

Además, se indicó desde el Municipio que el intendente está recibiendo “el apoyo de familiares, amigos y vecinos, y recibe llamadas tanto del Gobernador Rogelio Frigerio como de ministros y funcionarios e intendentes de toda la provincia”.

Cómo está la familia

Ahora pudo corroborar este jueves por la mañana que la esposa del intendente se encuentra “estable” en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Porto Alegre.

Una de las hijas fue inmovilizada porque tiene fractura de pelvis y cadera y será trasladada en las próximas horas a Entre Ríos para seguir con la recuperación. Uno de los hijos sufrió una fractura, pero se encuentra bien.

Los otros dos hijos y el intendente están en buen estado de salud.