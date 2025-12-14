Carabajal se quedó con carrera y campeonato en el TC Mouras

Este domingo se definió el campeonato del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La 14ª fecha de la categoría desarrolló su competencia en el autódromo platense con la serie única en primer término y la posterior disputa de la final.

Temprano por la mañana, Lucas Carabajal se impuso en la serie luego de siete minutos, 15 segundos y 214 milésimas. Lo siguieron Eugenio Provens y Benjamín Antón; mientras que los entrerrianos Manuel Borgert y Juan Guiffrey ocuparon el cuarto y quinto lugar.

En la carrera la cuestión no cambió demasiado. Lo único que varió fue la presencia de Antón, que abandonó en la cuarta vuelta y permitió subir una posición a los dos pilotos entrerrianos de la grilla.

El ganador fue Carabajal luego de 17 minutos, 32 segundos y 444 milésimas. Dejó lejos a Provens, que fue el poleman y acabó a dos segundos y 801 milésimas del vencedor. El último lugar del podio fue para Borgert, que quedó a siete segundos y 750 milésimas del vencedor; mientras que el villaguayense Guiffrey terminó cuarto, a poco menos de dos décimas del ramirense.

En el campeonato también ganó Carabajal, ya que alcanzó los 218 puntos. Lo siguieron Provens con 212,75 y Borgert con 187,25. Guiffrey terminó en la sexta posición con 142,5 unidades. Con la victoria en el campeonato, Gabriel Carabajal logró el boleto para competir en el Turismo Carretera a partir de 2026.

Resultados | TC Mouras | Fecha 14

1°) Lucas Carabajal (Ford): 17’32”444/1000.

2°) Eugenio Provens (Dodge): a 2”801/1000.

3°) Manuel Borgert (Ford): a 7”750/1000.

4°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 7”944/1000.

5°) Francisco Luengo (Chevrolet): a 14”367/1000.



Campeonato | TC Mouras

1°) Lucas Carabajal (Ford): 218 puntos.

2°) Eugenio Provens (Dodge): 212,75.

3°) Manuel Borgert (Ford): 187,25.

4°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 167,75.

5°) Thomas Pozner (Dodge): 149.

---

6°) Juan Guiffrey (Chevrolet): 142,5.