Atlético Paraná y Neuquen definen su futuro en el Regional Amateur

En la tarde de este domingo continuará la actividad correspondiente al Torneo Federal Regional Amateur. En el marco de la Segunda Ronda habrá siete equipos entrerrianos que definirán si continúan en el torneo o si hasta esta instancia llegó su búsqueda del ascenso hacia el Torneo Federal A.

Dos de estos equipos serán Atlético Paraná y Neuquen, provenientes de la Liga Paranaense de Fútbol. En el caso del Gato, en el encuentro de ida igualó 0-0 con Sanjustino en el estadio Pedro Mutio, por lo que ahora buscará la clasificación como visitante en San Justo a partir de las 18.

El Pingüino, por su parte, venció a Atlético María Grande por 1-0 en el estadio Luis Renaud y ahora deberá buscar la clasificación como visitante en un encuentro que comenzará a las 19. Un empate le bastará para seguir en competencia.

El primero de los encuentros de la jornada será en Pronunciamiento. El estadio Delio Cardozo recibirá el duelo entre Defensores de esa localidad y Parque Sur de Concepción del Uruguay. En el partido de ida fue igualdad 1-1, por lo que todo se definirá en la localidad del departamento Uruguay.

En el último duelo con representación entrerriana, Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá a Lanús de Concepción del Uruguay en el Estadio De la Vía. Luego de vencer como visitante por 3-0, el Juve tiene un pie en la próxima instancia: solo deberá empatar y le bastará hasta perder por dos goles de diferencia para decir presente en la próxima instancia.

Ya hay clasificados

Entre los equipos de Santa Fe que también compiten en la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur ya hay equipos clasificados a la siguiente instancia. Colón de San Justo cayó 1-0 ante Libertad de Sunchales, pero se impuso en el global por 3-1 y sigue en competencia; Ben Hur goleó a Aldao por 4-1 como local y sentenció el global por 7-2 y Puerto San Martín perdió por 1-0 ante Racing de Teodelina, pero la victoria por 4-2 como visitante le permitió ganar el global por 4-3. Solo resta definir el partido entre Atlético San Jorge y Sportivo Sarmiento de Maggiolo en el que el equipo de San Jorge tiene ventaja por 2-1.

Fixture y resultados | Segunda Ronda | Región Litoral Sur

Viernes 12/12:

Puerto San Martín 0-1 Racing. Ida: 4-2.

Global: Puerto San Martín 4-3 Racing.



Sábado 13/12:

Libertad 1-0 Colón (SJ). Ida: 0-3.

Global: Libertad 1-3 Colón (SJ).



Ben Hur 4-1 Aldao. Ida: 3-1.

Global: Ben Hur 7-2 Aldao.



Domingo 14/12:

17: Defensores de Pronunciamiento - Parque Sur. Ida: 1-1.

18: Sanjustino - Atlético Paraná. Ida: 0-0.

19: Juventud Unida - Parque Sur. Ida: 3-0.

19: Atlético María Grande - Neuquen. Ida: 0-1.