La Unión y Rocamora se enfrentan en el duelo postergado

En el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet, La Unión de Colón recibirá a Rocamora de Concepción del Uruguay. Será a partir de las 21 en el estadio Carlos Delasoie en un duelo que contará con el arbitraje de Ezequiel Macías y Alejandro Costa.

Este partido debió disputarse el pasado lunes 17 de noviembre, pero fue suspendido por el fallecimiento de un importante dirigente del elenco uruguayense. Ante esta situación de fuerza mayor lo postergaron para este domingo, casi un mes después.

Ambos tuvieron al mismo rival en su última presentación por el torneo: Centenario de Venado Tuerto. En el caso de Rocamora fue derrota por 75-70 en el estadio Julio César Paccagnela, marcador con el que quedó en la última posición de la Conferencia Sur con un acumulado de 2-8.

La Unión, por su parte, lo derrotó sobre el final por 68-67 con un doble a dos segundos del cierre que le permitió escalar hasta la cuarta posición del torneo. Con un acumulado 6-3, el Rojo colonense aparece en la parte alta de la tabla de posiciones.

A los dirigidos por Martín Guastavino les quedará un encuentro más por delante en este 2025. Luego de recibir a Rocamora, les tocará jugar como visitantes ante Deportivo Norte de Armstrong, al que enfrentarán el domingo 21, desde las 21.30.

Rocamora, por su parte, continuará con un raid de tres encuentros consecutivos como visitante. Luego de La Unión, visitará a Lanús el miércoles 17, desde las 20.30 y concluirá el 2025 un día después, ante Racing de Avellaneda, nuevamente a partir de las 20.30.

El principal anotador del elenco uruguayense es Juan Fernández con un promedio de 15,1 puntos por partido. Lo sigue desde cerca Franco Maeso, que promedia 12,2 puntos. El tercero es el ex Echagüe Agustín Carnovale, con un aporte de 11,2 puntos por juego.

En La Unión el principal anotador es Matías Caire con 13,3 puntos, seguido por Guido Cabrera con 12,3 y Nicolás Henriques con 11,9.