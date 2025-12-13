Presentación del ensayo “Economicistas al gobierno, élites al poder: la erosión silenciosa de la democracia”

Dentro de la Colección de Ensayos Breves de La (Re) Verde se presenta un texto que interviene en uno de los debates más sensibles del presente argentino y global: Economicistas al gobierno, élites al poder: la erosión silenciosa de la democracia. Por qué la democracia no puede sobrevivir y la vida prosperar reducidas a una planilla de cálculo.

Este ensayo examina cómo la expansión del pensamiento economicista —potenciada por la irrupción de la Nueva Derecha y su retórica tecnocrática— está alterando de manera profunda el sentido mismo de la gobernanza democrática. En un contexto donde la complejidad de la vida social, ecológica y política se traduce cada vez más en métricas, curvas y optimizaciones, la política se ve desplazada por la lógica del mercado y la discusión pública se reduce a la administración de variables.

También describe el ascenso del economicista como figura de autoridad casi sacerdotal: un pontífice de modelos que se presentan como ciencia neutral, pero que ignoran la materialidad del planeta, las dinámicas ecológicas y la dimensión vivida de lo social. Esta “deformación profesional”, lejos de ser inocua, actúa como un dispositivo de poder: ampara decisiones sin deliberación democrática, naturaliza un crecimiento incompatible con los límites biofísicos y traslada los costos del ajuste social y ambiental hacia los sectores más vulnerables y a las generaciones futuras.

El ensayo propone entender este proceso como una erosión silenciosa de la democracia: cuando el futuro de un país se decide en función de indicadores descontextualizados, la ciudadanía queda reducida a espectadora y las élites económicas consolidan posiciones estructurales de control. El resultado es una gobernanza que habla de eficiencia mientras sacrifica derechos, libertades y territorios, destacó el portal de La (Re) Verde.

Frente a este panorama, el texto concluye con una invitación a recuperar la economía como disciplina inserta en la vida y no por encima de ella. Esto implica reponer sus vínculos con la ecología, la ética y la política, reconocer los límites planetarios y reinstalar en el centro del debate la pregunta que el economicismo tiende a eliminar: ¿para qué y para quién organizamos la economía?

Con este ensayo, La (Re) Verde busca contribuir a un debate necesario y urgente: la defensa de la democracia y la vida frente a una racionalidad que, en nombre de la “eficiencia”, desmantela las bases que las hacen posibles.

“Economicistas al gobierno, élites al poder”