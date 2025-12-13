Cultura

Presentación del ensayo “Economicistas al gobierno, élites al poder: la erosión silenciosa de la democracia”

13 de Diciembre de 2025 - 09:27

Dentro de la Colección de Ensayos Breves de La (Re) Verde se presenta un texto que interviene en uno de los debates más sensibles del presente argentino y global: Economicistas al gobierno, élites al poder: la erosión silenciosa de la democracia. Por qué la democracia no puede sobrevivir y la vida prosperar reducidas a una planilla de cálculo.

Este ensayo examina cómo la expansión del pensamiento economicista —potenciada por la irrupción de la Nueva Derecha y su retórica tecnocrática— está alterando de manera profunda el sentido mismo de la gobernanza democrática. En un contexto donde la complejidad de la vida social, ecológica y política se traduce cada vez más en métricas, curvas y optimizaciones, la política se ve desplazada por la lógica del mercado y la discusión pública se reduce a la administración de variables.

También describe el ascenso del economicista como figura de autoridad casi sacerdotal: un pontífice de modelos que se presentan como ciencia neutral, pero que ignoran la materialidad del planeta, las dinámicas ecológicas y la dimensión vivida de lo social. Esta “deformación profesional”, lejos de ser inocua, actúa como un dispositivo de poder: ampara decisiones sin deliberación democrática, naturaliza un crecimiento incompatible con los límites biofísicos y traslada los costos del ajuste social y ambiental hacia los sectores más vulnerables y a las generaciones futuras.

El ensayo propone entender este proceso como una erosión silenciosa de la democracia: cuando el futuro de un país se decide en función de indicadores descontextualizados, la ciudadanía queda reducida a espectadora y las élites económicas consolidan posiciones estructurales de control. El resultado es una gobernanza que habla de eficiencia mientras sacrifica derechos, libertades y territorios, destacó el portal de La (Re) Verde.

Frente a este panorama, el texto concluye con una invitación a recuperar la economía como disciplina inserta en la vida y no por encima de ella. Esto implica reponer sus vínculos con la ecología, la ética y la política, reconocer los límites planetarios y reinstalar en el centro del debate la pregunta que el economicismo tiende a eliminar: ¿para qué y para quién organizamos la economía?

Con este ensayo, La (Re) Verde busca contribuir a un debate necesario y urgente: la defensa de la democracia y la vida frente a una racionalidad que, en nombre de la “eficiencia”, desmantela las bases que las hacen posibles.

“Economicistas al gobierno, élites al poder”

