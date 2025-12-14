Copa Entre Ríos: Gimnasia le ganó a Juventud Unida por la primera fecha

Aunque el torneo comenzó el viernes con el duelo entre Santa Rosa de Chajarí y Atlético Nueva Vizcaya que terminó en 4-0 a favor de las chajarienses, este sábado hubo un importante partido por la primera fecha de la Copa Entre Ríos: Juventud Unida de Gualeguaychú recibió a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El partido se enmarcó en la Zona 4 y acabó en victoria de las Lobas por 1-0 gracias al gol de Maira Zalazar. De esta manera, las uruguayenses comenzaron el torneo con el pie derecho y se acomodaron en una zona que también cuenta con la participación del club La Higuera.

Este domingo la continuidad del torneo indica que habrá cuatro encuentros, de manera que quedará disputado el grueso de la fecha inaugural. Por la Zona 1, Caballú recibirá a Malvinas en el duelo de equipos paceños; en la Zona 2, Los Teros de Feliciano será anfitrión de Santa María de Oro; dentro de la Zona 3 se dará el duelo entre San José y Deportivo Urdinarrain; y por la Zona 5, Independiente de Gualeguaychú recibirá a Atlético Uruguay.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos femenina | Fecha 1

-Zona 1:

Domingo 14/12:

20.30: Caballú (La Paz) - Malvinas (La Paz).



Jueves 17/12:

20: Barrio Sud (Villaguay) - San Benito (Paraná).



-Zona 2:

Viernes 12/12:

Santa Rosa 4-0 Atlético Nueva Vizcaya.



Domingo 14/12:

17: Los Teros (Feliciano) - Santa María de Oro (Concordia).



-Zona 3:

Domingo 14/12:

17: San José - Deportivo Urdinarrain.

Libre: Peñarol.



-Zona 4:

Sábado 13/12:

Juventud Unida (Gualeguaychú) 0-1 Gimnasia (Concepción del Uruguay).

Libre: La Higuera.



-Zona 5:

Domingo 14/12:

18: Independiente (Gualeguaychú) - Atlético Uruguay.

Libre: La China.