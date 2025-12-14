Werner excluido y Canapino es el campeón del TC Pick Up

Este domingo se disputó la definición del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La competencia comenzó con Mariano Werner por delante de todos luego de imponerse en la serie más rápida, acompañado en la cima por Juan Gianini, que ganó la serie más lenta.

Nada más en la largada se emparejaron las camionetas de Werner y Gianini, pero el piloto de Ford desplazó al entrerriano fuera de pista. Al reingresar, Werner chocó a Gianini y lo sacó de la competencia, lo que le valió la posterior exclusión. Velozmente quedaron fuera de la lucha por el título.

🚨 ¡CHOCARON WERNER Y GIANINI EN LA DEFINICIÓN DE TC PICK UP!



❌ Largaban en 1ª fila y quien prevaleciera podía ser campeón al terminar la carrera.



❌ Un toque llegando a la 1ª curva provocó el despiste de los 2. pic.twitter.com/Y65u5EVXIh — SoloTC (@solotcOK) December 14, 2025

Tras esta situación, la lucha por la competencia se desarrolló con normalidad con Otto Fritzler como líder, seguido por Andrés Jakos. En esas posiciones terminaron la competencia luego de 27 minutos, 18 segundos y 148 milésimas. El ganador fue Fritzler, seguido de Jakos y Hernán Palazzo.

Sin embargo, el que festejó fue Agustín Canapino, que se quedó con el cuarto lugar a seis segundos y 113 milésimas del ganador para quedarse con el título. Tres victorias y 184,5 puntos en la Copa le valieron el título al piloto de Chevrolet, que acabó seguido por Gianini (165,5) y Ebarlín (164,75).

De esta manera accidentada concluyó una nueva temporada para el paranaense en el automovilismo nacional. Un año para el olvido que lo dejó en el séptimo puesto de la copa con 129 puntos, siendo el que más abajo terminó de todos los pilotos que ganaron una competencia en esta temporada.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 11 (en La Plata)

1°) Otto Fritzler (Ford): 27’18”148/1000.

2°) Andrés Jakos (Toyota): a 603/1000.

3°) Hernán Palazzo (Toyota): a 1”95/1000.

4°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 6”113/1000.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): a 9”53/1000.

---

---) Mariano Werner (Toyota): excluido.



Campeonato | TC Pick Up

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 184,5 puntos.

2°) Juan Gianini (Ford): 165,5.

3°) Juan Ebarlín (Toyota): 164,75.

4°) Germán Todino (Toyota): 161.

5°) Andrés Jakos (Toyota): 158,25.

---

7°) Mariano Werner (Toyota): 129.