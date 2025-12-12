Milei dio inicio al “Tour de la Gratitud” con su visita a Córdoba

"Durante todo el año nos han torpedeado las bases de nuestro programa económico, sin embargo les devolvimos con un cachetazo en las urnas", explicó Milei y dijo que recaerá una condena de entre 1 a 6 años de prisión a aquellos dirigentes que "traten de sabotear la política fiscal y monetaria". Además prometió que "cuando se terminen las sesiones extraordinarias, vamos a seguir con las reformas para ser el Gobierno más reformista de la historia".

El jefe de Estado arribó minutos antes de las 18 horas al hotel en la ciudad de Córdoba a bordo de una camioneta oficial junto con su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Cerca de las 19:45 horas, se reunieron con los seguidores libertarios en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en el marco de un fuerte operativo policial que dispuso el corte de calles aledañas. Junto a ambos estuvieron dos diputados libertarios del distrito, Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.

Tour de la Gratitud

El acto formó parte del despliegue territorial que el espacio viene desarrollando en distintos puntos del país. La Libertad Avanza busca reforzar su presencia fuera de Buenos Aires, tanto en términos organizativos como políticos, con la intención de sostener el impulso electoral que logró en 2023 y proyectarlo hacia los próximos años.

La presencia conjunta de Javier y Karina Milei, que en el entorno libertario se interpreta como una señal de cohesión interna, apunta también a ordenar y robustecer las bases partidarias en una provincia donde el oficialismo busca mantener el apoyo obtenido en las urnas y ampliar su influencia en el escenario opositor local.





Fuentes partidarias remarcan que el “Tour de la Gratitud” no es solo un gesto simbólico hacia los votantes, sino también una instancia para afianzar la estructura operativa del espacio. La Libertad Avanza pretende consolidar referentes en cada distrito, fortalecer equipos y preparar el terreno para los desafíos legislativos y electorales futuros.

En Córdoba, la actividad llega en un contexto de reacomodamientos dentro de la oposición provincial. El arribo de Milei se suma a una dinámica política en la que distintos actores buscan posicionarse ante una nueva etapa, marcada por la reconfiguración del mapa político nacional.

Para el oficialismo, regresar a la provincia después del triunfo electoral es una forma de capitalizar el impulso conseguido, reforzar la narrativa de cercanía con la ciudadanía y sostener la presencia federal que el espacio se propone instalar como sello propio.

