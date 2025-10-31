Unión le ganó a Newell’s en Rosario para escalar a lo más alto de la Zona A

En el Coloso Marcelo Bielsa, el Tatengue se impuso por la mínima y complicó más a la Lepra. (Foto: X @clubaunion)

Unión de Santa Fe le ganó a Newell’s Old Boys por 1 a 0 este viernes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025, y quedó como líder de la Zona A del certamen de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del partido llegó a los 24 minutos de la primera parte, con un cabezazo de Agustín Colazo.

El triunfo del conjunto Tatengue lo devolvió a la punta de la zona A, con 23 puntos, mientras que la Lepra continúa su mala racha y está en el anteúltimo lugar del grupo, con 11 unidades.

La primera llegada del partido fue a los 13 minutos del primer tiempo, con un centro del lateral Mateo Del Blanco para el volante Mauro Pittón, cuyo desde el borde del área salió bajo y a las manos del arquero Juan Espínola.

A los 24 minutos del primer tiempo llegó el único gol de la noche, con un nuevo centro desde la izquierda de Del Blanco, que llegó al segundo palo y fue cabeceado por Agustín Colazo, cuyo remate entró por el ángulo izquierdo del arquero paraguayo.

En 30 minutos, el delantero Julián Palacios avanzó por derecha e intentó un remate desde el borde del área, que se fue alto.

Newell’s no tuvo llegadas de peligro hasta los 31 minutos, cuando el volante Valentino Acuña disparó desde el borde del área aprovechando un rebote, con un tiro bajo al palo derecho del arquero Matías Tagliamonte, que contuvo sin inconvenientes.

Ya en el complemento, todas las jugadas de peligro fueron del local, aunque sin efectividad. A los dos minutos, luego de un córner, el defensor Víctor Cuesta cabeceó sobre el primer palo, con un disparo a media altura que fue desviado por Tagliamonte.

En 10 minutos, un centro desde la derecha llegó al segundo palo y fue controlado por el extremo Jerónimo Russo, quien remató al medio y no pudo con el achique del arquero rival.

Cuando iban 22 minutos, el volante Gonzalo Maroni avanzó por el medio y sacó un remate alto desde el borde del área, que salió centralizado y fue desviado por Tagliamonte, por encima del travesaño.

El arquero de 27 años del conjunto santafesino volvió a salvar a su equipo en el tercer minuto de descuento, cuando se estiró de gran manera hacia su palo izquierdo para desviar un buen remate del delantero Carlos González, consigna NA.

En la próxima fecha, el Rojiblanco recibirá a Barracas Central, el sábado 8 de noviembre a las 21.30, mientras que el conjunto dirigido interinamente por el DT Lucas Bernardi visitará a Huracán, el mismo sábado a las 19.15.