Los penales despidieron a la selección argentina del Mundial Sub 17 ante México

Luego de ser el mejor de la fase de grupos, el seleccionado dirigido por Diego Placente se despidió en 16avos de final.

La selección argentina sub 17 quedó eliminada este viernes del Mundial de la categoría a manos de su par mexicana en Qatar. Los dirigidos por Diego Placente, que habían sido los mejores clasificados de la fase de grupos, cayeron 5-4 en los penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario del partido de 16avos de final.

Los autores de los goles fueron el delantero Ramiro Tulián y el defensor Fernando Closter para la Argentina, mientras que los tantos mexicanos los anotó el delantero Luis Gamboa.

El primer tiempo fue un verdadero monólogo de la Selección Argentina Sub‑17: en apenas ocho minutos, Ramiro Tulián definió al ángulo tras un córner ejecutado por Felipe Esquivel y se puso en ventaja con justicia.

Bajo la batuta de Diego Placente, el equipo acumuló numerosas aproximaciones y pareció encaminarse a dominar el choque desde la fase inicial, aunque falló en la concreción y lo pagó caro.

En el complemento se materializaron esas falencias: casi sin aviso, Luis Gamboa anotó un cabezazo al minuto de juego y luego, a los 13 de ese período, se encontró solo en el área tras una desatención defensiva para dar vuelta la historia.

Cuando todo ya parecía perdido, apareció Fernando Closter con un cabezazo a cinco minutos del final, aprovechando una mala salida del arquero Santiago López y poniendo tablas esperanzadoras.

Pero en la definición por penales, el mismo López se erigió en héroe al atajar la ejecución de Gastón Bouhier y con su gol aseguró la clasificación de México U‑17 a los octavos.

La eliminación golpea con dureza: Argentina había sido el mejor primero de grupo y veía el cruce como una chance de afirmarse, mientras que México, que avanzó apenas como octavo mejor tercero, dio el batacazo e irá por más. Su rival será Portugal, que venció a Bélgica por 2 a 1.