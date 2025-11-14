Patronato recibió la visita de la intendenta Rosario Romero en el predio La Capilita

La intendenta de Paraná visitó las instalaciones del predio y posó con la flamante comisión directiva.

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, junto a integrantes de Comisión Directiva -entre ellos Víctor Müller-, recibió este viernes en el predio La Capillita a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, al secretario de Gobierno Santiago Halle, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, y otros funcionarios municipales.

Según informó el club en sus redes sociales, de la recorrida por las instalaciones de entrenamiento del Rojinegro también participaron directivos del Club Interprofesional y de la Comisión Vecinal Miguel David Este.

La visita de Romero y los demás funcionarios municipales se dio en el marco del compromiso asumido por la Municipalidad para avanzar en 2026 con la pavimentación de la calle Antonio Bonell, una obra clave para mejorar el acceso a nuestro complejo deportivo y beneficiar a los vecinos de la zona.

El Predio La Capillita es el centro de entrenamiento del plantel profesional que milita en la Primera Nacional y también es el lugar donde practican las categorías formativas que participan de las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a otras divisiones. Está ubicado en Antonio Bonell e Isaac Clarín de Paraná.