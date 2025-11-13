Documental por el crimen de Báez Sosa: los rugbiers condenados hablaron por primera vez desde la cárcel

Este jueves se estrenó el film sobre uno de los casos policiales más impactantes de la historia criminal argentina.

Seis de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, hablaron por primera vez en el documental recién estrenado en la plataforma Netflix y allí se expresaron sobre lo que pasó aquella noche, el juicio en la ciudad de Dolores, su familia y el dolor por lo ocurrido con el joven.

Este jueves se estrenó el film "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" en el que se detalla cómo fue el brutal ataque al joven estudiante, cómo se desarrolló la investigación, el juicio y el cumplimiento de la condena.

En el documental de uno de los casos policiales más impactantes de la historia criminal argentina, hay testimoniales de suma importancia como, por ejemplo, los padres de la víctima y los acusados, abogados, amigos, testigos y hasta de los propios rugbiers desde el penal de Melchor Romero. Además, se incluyeron imágenes inéditas.

En esta ocasión solo seis de los ocho sentenciados decidieron hablar. Uno de ellos fue Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua y que ya había declarado de manera pública en una entrevista.

Además, aparecieron de manera pública los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, ambos también sentenciados a la pena máxima. De la lista de los condenados a prisión perpetua se suma la declaración de Enzo Comelli.

Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, dos de los que resultaron penados a 15 años de prisión, fueron los que también decidieron hablar de manera pública a casi tres años de la condena dictaminada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.

Quienes no aparecen en el film de Netflix son Matías Benicelli y Lucas Pertossi. El primero fue condenado a prisión perpetua, mientras que el segundo a 15 años de cárcel.

Fuente: Noticias Argentinas.