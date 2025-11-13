Este viernes, a partir de las 19, se vive La Noche de los Museos en toda la provincia

Este viernes de 19 a 24, La Noche de los Museos Entrerrianos.

Con entrada libre y gratuita, 120 museos y espacios culturales participan de la nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que incluirá actividades con gran diversidad de expresiones artísticas y culturales. Es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, y distintos organismos gubernamentales.

La Noche de los Museos Entrerrianos contará con una amplia programación que incluirá visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura, consolidando la propuesta como una de las celebraciones culturales más esperadas por el público entrerriano.

Estarán abiertos todos los museos, el Archivo General de la Provincia, los espacios culturales, la Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos. Además, en esta ocasión participan los departamentos provinciales y sus localidades con el objeto de ampliar la convocatoria e incluir a todos los entrerrianos en la celebración de la cultura.

El secretario de Cultura, Julián Stopello, expresó que "siempre es una fiesta La Noche de los Museos, cada vez más amplia, con más públicos y espacios". En ese sentido, las organizaciones que participan fueron 80 el año anterior y actualmente son 120. El funcionario afirmó que ello se debe a que "cuando algo funciona muy bien genera un contagio positivo, todos quieren participar, todos tienen cosas para contar, estamos llenos de historias y hay una clara necesidad de reconocernos en nuestros espacios patrimoniales y culturales".

A su vez, Stoppello indicó: "Cada espacio tiene su propuesta particular, habrá intervenciones artísticas, espectáculos en vivo, visitas guiadas, muestras de arte, proyecciones y literatura. Esperamos que las familias vengan a compartir esta oportunidad de reconocernos y de encontrarnos, porque tenemos que dialogar con el pasado, porque el pasado tiene que ver con lo que estamos construyendo ahora mismo".

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello.

Programa completo de la Noche de los Museos Entrerrianos

Actividades destacadas

Habrá un escenario central en la plaza Carlos María de Alvear, de Paraná, con música en vivo.

Participa el Mirador Tec con un recorrido educativo, interactivo, inmersivo y expresivo, que mezcla la tecnología, la naturaleza, el arte y la comunicación.

Participa el Palacio San José, en Concepción del Uruguay, con visitas guiadas de 19 a 21.

Además, se suman el Túnel Subfluvial, la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia.

Es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a las áreas locales de Cultura de cada localidad, reunidas en el Consejo Provincial de Cultura.