El concordiense Marcos Kremer no fue convocado para “Los Pumas” ante Escocia

El rugbier entrerriano no estará ni en el banco de suplentes el domingo en Murrayfield.

El entrerriano Marcos Kremer no está entre los convocados para la visita de Los Pumas a Escocia en Morrayfield, el domingo desde las 12.10 (hora de Argentina), que le dará continuidad a la Ventana de Noviembre. El concordiense será uno de los cinco jugadores que será reemplazado en relación al triunfo ante Gales, el fin de semana pasado, y ni siquiera está entre los 23 convocados.

El entrenador Felipe Contepomi realizará cinco modificaciones en relación al equipo que actuó en Cardiff, ya que ingresarán Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía en lugar de Marcos Kremer, Pablo Matera, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

El wing Mallía y el octavo Juan Martín González alcanzarán los 50 partidos, llamados caps en el rugby, con la camiseta nacional.

El equipo de Felipe Contepomi llega con impulso tras el triunfo 52-28 frente a Gales en Cardiff, mientras que el conjunto escocés busca recuperarse después de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda, consigna NA.

El seleccionado argentino suma 12 victorias en 25 duelos ante Escocia y arrastra una racha adversa en Edimburgo desde 2009, cuando logró un 9-6 con anotaciones de Martín Rodríguez Gurruchaga. El objetivo pasa también por encadenar dos éxitos en la ventana de noviembre, algo que no se repite desde 2014.

Los convocados: