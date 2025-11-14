Rige alerta por tormentas para parte de Entre Ríos: prevén fuertes vientos, lluvias y posibilidad de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos, con vigencia desde la noche del sábado. El aviso abarca los Departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad y un marcado aumento de la inestabilidad.

El organismo nacional indicó que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Estos eventos podrían presentarse acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Asimismo, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo superarse en sectores específicos debido al avance del sistema frontal que ingresaría desde el sur del país.

Para el domingo, el SMN también anticipó la posibilidad de chaparrones aislados, dando continuidad al escenario de inestabilidad que marcaría el cierre del fin de semana en la región.

El pronóstico para los próximos días

Se registra un marcado aumento térmico en buena parte del país, dentro de un escenario de variabilidad climática propio del mes de noviembre. Para este viernes, el centro del territorio nacional presentará temperaturas en ascenso, impulsadas por el viento del sector norte y noreste, que aporta aire cálido y húmedo.

En Entre Ríos, las condiciones se mantendrán bajo un marco caluroso y húmedo, con máximas entre los 29°C y circulación de viento predominante del norte/noreste. Este patrón consolidará un ambiente estable previo al ingreso de un sistema frontal.

Sábado inestable

El pronóstico para el fin de semana indica que el sábado transcurrirá con estabilidad durante la mañana y la tarde, acompañada de temperaturas elevadas. Las marcas previstas alcanzarán máximas de 31°C y mínimas de 17°C. Hacia la noche, comenzará a observarse un incremento de la inestabilidad. Según los modelos meteorológicos, durante ese período podían registrarse chaparrones aislados en distintos puntos de la provincia, señalando el avance gradual del sistema frontal que ingresaría plenamente al día siguiente.

Lluvias y descenso térmico para el domingo

El domingo con el avance del frente frío, se desarrollarán chaparrones y tormentas durante la mañana. Las temperaturas experimentarán un leve descenso respecto del sábado: la mínima se ubicó en 18°C y la máxima alcanzó los 25°C.