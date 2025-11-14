Amistoso: Argentina cerró su año con un triunfo sin complicaciones ante Angola

El seleccionado argentino de fútbol superó a su par de Angola por 2 a 0 en el estadio 11 de Noviembre de Luanda y cerró su calendario de presentaciones oficiales de 2025. El encuentro se disputó por los 50 años de la independencia del país africano y contó con la presencia de Lionel Messi, autor de un gol y una asistencia; el otro fue obra de Lautaro Martínez, con asistencia de La Pulga. El entrerriano Marcos Senesi fue suplente pero no ingresó.

El delantero del Inter de Milán abrió la cuenta a los 43 minutos del primer tiempo y se convirtió en el cuarto máximo goleador de la Albiceleste; superó a Hernán Crespo, con 36 tantos. La otra conquista fue obra de Messi, a los 36 del complemento, luego de una asistencia del propio Toro.

Gerónimo Rulli tuvo que responder en tres oportunidades para evitar la apertura del marcador a favor de los angoleños, pero Argentina supo responder con sendos disparos de Lionel Messi que encontraron bien ubicado a Hugo Marques.

Sin embargo, cuando el cronómetro marcaba 43 minutos, el rosarino le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien tras una diagonal cruzó el remate inatajable para colocar el 1 a 0.

En el complemento, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron más control de la pelota y la hicieron circular bien para desgastar a un rival fuerte físicamente. En ese contexto hubo varios cambios: debutaron Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli y se transformaron en los futbolistas 56, 57, 58 y 59 en debutar en este ciclo.

En el epílogo, Messi hizo delirar a propios y extraños al convertir el segundo gol del partido, luego de una serie de rebotes y una asistencia del propio Lautaro Martínez, a los 36 minutos del complemento. Al gol lo gritaron tanto argentinos como angoleños que tuvieron el privilegio de ver a los campeones del mundo en un día de celebración plena.