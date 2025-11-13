Jornada de concientización por el Día Mundial de la Diabetes en la Plaza de la Confederación

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético (LEADI) llevará adelante una jornada de prevención y concientización este viernes, de 9 a 12 horas, en la Plaza de la Confederación Argentina, ubicada en calle Corrientes 94, contigua al Concejo Deliberante de Paraná.

Bajo el lema “La diabetes y el bienestar”, elegido por la Federación Internacional de Diabetes para el período 2024-2026, la actividad busca promover hábitos saludables, brindar información sobre los cuidados necesarios y acompañar a las personas con diabetes en su bienestar cotidiano.

Durante la jornada se realizarán controles gratuitos de glucemia y presión arterial, además de ofrecer material informativo, desayuno frutal e hidratación para las y los asistentes.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Concejo Deliberante de Paraná, y forma parte de las acciones de sensibilización que cada año impulsa LEADI para fortalecer la prevención y el acceso a una mejor calidad de vida.