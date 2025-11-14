Primera Nacional: dura sanción a Otta por dichos que Morón aseguró ser falsos

El ex DT de Patronato, Waltar Otta, fue sancionado por la AFA y no podrá dirigir a Morón en las semifinales.

La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Morón y Deportivo Madryn sumó una nueva polémica al conocerse la sanción del Tribunal de Ética de la AFA a Walter Otta, entrenador del Gallo. Al ex DT de Patronato se le aplicó una suspensión provisional por 30 días de ejercer su cargo por unos dichos que el club negó días atrás.

De esta manera, la sanción le impedirá a Otta ser parte de la vuelta de las semifinales y de una eventual final por el ascenso a la Liga Profesional, en caso de que su equipo avance en Chubut y se mantenga la suspensión provisoria.

Qué se dijo desde AFA

En este marco, desde la AFA explicaron que el expediente fue iniciado por “las presuntas manifestaciones públicas realizadas por el Sr. Walter Otta, difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que expresó —entre otras afirmaciones— que 'ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable”.

En tanto que establece “imponer, como medida provisional y preventiva, por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, la suspensión provisional del Sr. Walter Otta para ejercer funciones de dirección técnica y de acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales organizados por la AFA, hasta que se dicte resolución sobre el fondo o venza el plazo indicado, lo que ocurra primero”.

El castigo ocurre en vísperas de la revancha entre el Gallito y el Aurinegro, la cual tendrá lugar este domingo 16 de noviembre desde las 17.15 en Puerto Madryn y a la cual la escuadra del oeste del conurbano bonaerense ingresa con una mínima ventaja a su favor al ganar 1-0 en su estadio.

Debido a la gravedad de la pena, a pesar de su carácter provisional, se espera que Otta tampoco pueda ser parte de una eventual final del Reducido en caso de que su equipo consiga avanzar, limitándole a acompañar al plantel y ver los juegos desde la tribuna.

Lo curioso es que los dichos por los cuales se le imputa la sanción a Otta fueron negados vehementemente días atrás por su institución, que los calificó como fake news. “Nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino”, aseguró Morón.





La respuesta del “Gallito”

“Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro Presidente y nuestro Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino”, expresó la entidad bonaerense.

Pese a la enfática defensa de su club antes de que se diera a la luz esta fuerte sanción, el propio Otta había apuntado contra la escuadra chubutense en la previa de la ida de las semifinales. “Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ‘No, no hay que decir nada’, pero yo no voy a negar lo que es evidente”, aseguró para El Ascenso x3.

Después del encuentro ante Colón, en el que en el final no le cobraron un claro penal, Otta le había mandado un mensaje a los hinchas pidiéndoles que no se ilusiones con pelear el ascenso.