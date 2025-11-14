Básquet: Central Entrerriano cayó en su visita a suelo rosarino

En Rosario, Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió por 100 a 84 frente a Provincia, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. ambos elencos pelearon a lo largo de los 40 minutos, pero el dueño de casa cerró mejor la historia y la definió a su favor para ganar por tercera vez en la temporada.

Provincial jugó un primer cuarto impresionante, con movimiento de balón a alta velocidad y efectividad top con Gerbaudo como líder en el manejo y construyendo desde la pelota al pívot. Sin embargo, respondió Central Entrerriano con las bombas de Montani y Reynoso, y en el segundo parcial la visita dominó el pleito para no sólo emparejar sino incluso pasar al frente con gran ingreso de Pérez.

La segunda mitad ganó en paridad, pero en Provincial se encendió Acosta para sumarse a Gerbaudo. El Rojo hizo un clic en ambos costados y cuando encontró otra vez a Torres para edificar de adentro hacia afuera halló la ventaja que sería definitiva.

El elenco del sur entrerriano no pudo más tras la lesión del paranaense Lautaro Pividori, sumada a la de Ghersetti, y Provincial decoró el 100 a 84 exagerado en números, pero vital para un posible desempate.