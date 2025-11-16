La Liga Profesional define la clasificación a las copas y a octavos de final

Las definiciones de las Zonas A y B de la Copa de la Liga Profesional llegarán este domingo con la disputa de seis encuentros. Por la última fecha del Torneo Clausura, habrá equipos que buscarán la clasificación a octavos de final y otros que intentarán ingresar en algún certamen internacional por medio de la tabla anual.

17: Vélez - River (Zona B)

Uno de los dos partidos que abrirán la jornada será en el estadio José Amalfitani a partir de las 17. El duelo será entre Vélez y River y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión será de TNT Sports.

El Fortín llega con 25 puntos en la cuarta posición de su grupo, aunque un triunfo le permitiría superar a Riestra por diferencia de gol para ser el tercero. Su clasificación a los octavos de final no corre peligro, mientras que en la lucha por ingresar a las copas, los de Guillermo Barros Schelotto ya no tienen chances.

El Millonario tiene una situación más cómoda respecto a la que tenía antes del inicio de la fecha. Una victoria le permitirá obligar a Argentinos Juniors a ganar su partido para ocupar el cupo de repechaje a la Copa Libertadores. En cuanto al torneo, tiene 21 unidades y está sexto, pero no corre riesgo debido a que solo podrían superarlo Talleres (20) y Gimnasia (19), de manera que clasificaría igualmente a los octavos de final, aún perdiendo.

Si no ocurre nada extraño, Marcelo Gallardo incluiría entre sus titulares al mariagrandense Milton Casco.

-Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

17: Instituto - Talleres (Zona B)

En un duelo clave por la clasificación a las copas, Instituto recibirá a Talleres en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El duelo iniciará a las 17 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. El duelo podrá verse por la pantalla de ESPN premium.

La Gloria suma 15 puntos y está 13ª en la tabla de posiciones, ya sin chances de ingresar a los octavos de final. Tampoco lucha por un puesto en los próximos torneos internacionales, por lo que solo pugna por sumar para alejarse del fondo en la tabla de los promedios.

Talleres, que abandonó la lucha por el descenso poco tiempo atrás, suma 20 puntos y está séptimo en la Zona B: un triunfo lo meterá en los octavos de final e incluso podría mejorar su posición si River no gana su partido, que se jugará al mismo tiempo.

Entre las formaciones no se prevé la presencia de futbolistas entrerrianos. Sí estará el ex Patronato Leonel Mosevich entre los defensores de la Gloria.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Stéfano Moreyra, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Manuel Romero y Alex Luna.

DT: Daniel Oldrá.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Joaquín Mosqueira, Ulises Ortegoza; Rick Lima; Luis Angulo y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.

20.15: Estudiantes - Argentinos Juniors (Zona A)

En la definición por la clasificación dentro de la Zona A habrá cuatro partidos en simultáneo desde las 20.15. Uno de ellos será en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes recibirá a Argentinos Juniors. El árbitro será Luis Lobo Medina, acompañado por Germán Delfino en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Pincha tiene 21 puntos y está en la octava posición, por lo que su puesto peligra en caso de no obtener la victoria: podrían superarlo, Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán. La misma situación atraviesa el bicho, que también suma 21, pero está séptimo por contar con una mejor diferencia de gol.

Por tabla anual, el León ya no tiene chances de jugar copas internacionales; mientras que el equipo de Nicolás Diez tiene la oportunidad de asegurar su lugar en el repechaje de la Copa Libertadores en caso de vencer, ya que se volvería inalcanzable para River Plate.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos. Sí dirá titular con la camiseta del Bicho el ex Patronato Francisco Álvarez.

-Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Fabricio Pérez; y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.



Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

DT: Nicolás Diez.

20.15: Newell’s - Racing (Zona A)

En el cierre de la Zona A también jugarán en simultáneo Newell’s y Racing. El partido en el estadio Coloso Marcelo Bielsa contará con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de Felipe Viola. La transmisión del encuentro será de la señal premium de TNT Sports.

Salvada del descenso, la Lepra no juega por más que por completar el fixture, aunque deberá empezar a sumar pensando en los promedios. La Academia, por su lado, tiene chances de subir algunas posiciones en la Tabla Anual, acercándose a los puestos de Copa Libertadores y pudiendo especular con que alguno de los tres primeros sea el campeón de la Copa de la Liga -siempre y cuando no lo sea la propia Academia-. En la tabla del grupo tiene 22 puntos y está sexto. Aunque su clasificación peligra, la realidad es que deberían darse muchos resultados negativos.

No habrá presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos que comenzarán el duelo en cancha de la Lepra. Sí estará el ex Patronato Luca Sosa vistiendo la camiseta del Rojinegro.

-Probables formaciones:

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

DT: Lucas Bernardi.



Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara.

DT: Gustavo Costas.

20.15: Boca - Tigre (Zona B)

También habrá actividad en el estadio Alberto J. Armando, donde Boca Juniors recibirá a Tigre. El partido contará con Darío Herrera impartiendo justicia, acompañado por Fernando Espinoza en la cabina VAR. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN premium.

Ya clasificado a la Copa Libertadores tras la victoria en el clásico, Boca solo juega por asegurar el primer lugar en la tabla del grupo: si gana se lo quedará indefectiblemente, en caso de empatar, Unión deberá recurrir a un milagro para superarlo.

Distinta es la situación de Tigre: el Matador está cuarto con 22 unidades y todavía corre algún riesgo de no clasificar en caso de que se dé una combinación de resultados negativos para su suerte. En cuanto al ingreso a las copas, una victoria le permitiría al equipo de Diego Dabove asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana.

Los ex Patronato Sebastián Medina e Ignacio Russo serían titulares en el Matador.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero.

DT: Diego Dabove.

20.15: Central Córdoba - Banfield (Zona B)

El último de los cuatro partidos que comenzarán en simultáneo es el que protagonizarán Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield. El duelo en el estadio Madre de Ciudades contará con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. La transmisión del duelo será de ESPN.

El Ferroviario tiene 23 puntos, está fuera de la lucha por ingresar a copas internacionales, pero está muy cerca de asegurar la localía en los octavos de final: una victoria le bastará para lograrlo. El Taladro, por su parte, está obligado a vencer y a esperar otros resultados para saber si conseguirá la clasificación.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos equipos.

-Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Juan Pignani, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentin, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo.

DT: Omar De Felippe.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Lautaro Ríos, Santiago Esquivel, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.

Fuentes: El Intransigente, La Voz, Primera Página, La Capital, TyC Sports y Nuevo Diario.