Sarmiento rescató un empate agónico y espera resultados

En el marco de la definición de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este sábado San Lorenzo recibió la visita de Sarmiento de Junín en el estadio Pedro Bidegain. El árbitro del juego fue Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Juan Loustau.

El Ciclón logró la apertura del marcador a los dos minutos. Fue luego de un lateral desde el costado izquierdo que habilitó la carrera de Alexis Cuello. El atacante desbordó por esa banda y se metió en el área, pero cuando quiso enviar el centro llegó el rechazo del fondo visitante. Ese rechazo quedó en los pies de Nicolás Tripichio, que sacó un remate cruzado contra el poste izquierdo para el 1-0 parcial.

Ezequiel Cerutti tuvo la siguiente oportunidad para el conjunto anfitrión. Fue con un tiro libre en la puerta del área que el atacante intentó colocar contra el poste derecho. El balón tomó demasiado efecto y se fue desviado por un costado del arco, pero estuvo cerca de estirar las diferencias.

Todavía en la primera mitad, el Ciclón tuvo una gran chance para el segundo en los pies de Facundo Gulli. El mediocampista aprovechó un balón suelto por Tripichio al recibir una falta y se escapó por el costado derecho. Tras un caño a Juan Insaurralde definió de cara a Lucas Acosta, pero su remate se fue desviado por el costado izquierdo del arco.

Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Facundo Sava siguieron sufriendo. Esta vez el que se perdió el gol fue Cuello, luego de una buena asociación por el centro del ataque en la que Gulli habilitó al centrodelantero. El remate de Cuello buscando el poste derecho del arquero engañó a Acosta, pero se fue desviado.

San Lorenzo siguió perdiendo chances poco después. Esta vez fue Matías Reali, que ganó en tres cuartos de cancha, se adelantó y sacó un derechazo desde afuera del área. El remate se fue desviado por el costado derecho del arco de Acosta, que tuvo mucho trabajo.

La primera ocasión clara para el Verde juninense llegó con un centro desde la derecha en el que Yair Arismendi habilitó el excelente cabezazo de Alex Vigo, pero una excelente estirada de Facundo Altamirano permitió el despeje del remate sobre la línea. En el rebote Sarmiento no pudo aprovechar su segundo intento ofensivo.

Los últimos instantes del partido fueron todos del conjunto visitante, que tuvo premio. Fue a los 48 minutos del complemento que un tiro de esquina desde el costado derecho rechazado hacia afuera del área le cayó en los pies a Carlos Villalba. El mediocampista sacó un preciso remate contra el poste izquierdo del arco de Altamirano, que nada pudo hacer para evitar el 1-1. No hubo tiempo para más.

Con la igualdad, el Ciclón quedó en la quinta colocación de su grupo con 24 puntos y podría ser superado por River si gana su duelo ante Vélez. Por otra parte, en la tabla anual aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana, pero ya no podrá aspirar a la Copa Libertadores.

Sarmiento, por su parte, está ahora en la octava posición de su grupo con 20 puntos y depende del resultado de Gimnasia de La Plata para saber si jugará los octavos de final del Torneo Clausura.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 1-1 Sarmiento.



Goles:

2’PT: Nicolás Tripichio (SLO).

48’ST: Carlos Villalba (SAR).



Formaciones:

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Ezequiel Herrera, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Facundo Gulli, Francisco Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti.

DT: Damián Ayude.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Jhon Rentería, Jonatan Gómez, Manuel García, Leandro Suhr; Iván Morales y Franco Frías.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

34’PT: ingresó Nery Domínguez por Herrera (SLO).

ET: ingresó Lucas Pratto por Franco Frías (SAR).

ET: ingresó Yair Arismendi por Joel Godoy (SAR).

ET: ingresó Carlos Villalba por Jonatan Gómez (SAR).

16’ST: ingresó Joaquín Ardaiz por Leandro Suhr (SAR).

16’ST: ingresó Matías Reali por Agustín Ladstatter (SLO).

16’ST: ingresó Juan Rattalino por Nicolás Tripichio (SLO).

30’ST: ingresó Emanuel Cecchini por Facundo Gulli (SLO).

30’ST: ingresó Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SLO).

42’ST: ingresó Márquez por Jhon Rentería (SAR).



Amonestados:

23’PT: Manuel García (SAR).

28’PT: Alex Vigo (SAR).

32’PT: Jonatan Gómez (SAR).

42’PT: Joel Godoy (SAR).

20’ST: Alexis Cuello (SLO).

25’ST: Ezequiel Cerutti (SLO).

29’ST: Renzo Orihuela (SAR).

35’ST: Matías Reali (SLO).

45’ST: Carlos Villalba (SAR).

47’ST: Gastón Hernández (SLO).

50’ST: Branco Salinardi (SLO).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Juan Loustau.



Estadio: Pedro Bidegain.

Video: Liga Profesional.