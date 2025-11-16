Entre Ríos sigue bajo alertas por tormentas: anticipan lluvias intensas y posible granizo

Intensas lluvias azotaron la capital provincial el sábado por la noche y en la madrugada del domingo.

Después de una noche de sábado y una madrugada de domingo atravesadas por fuertes precipitaciones, ráfagas y abundante actividad eléctrica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir advertencias por tormentas para gran parte de Entre Ríos. El organismo prevé chaparrones dispersos, acumulados significativos de agua en lapsos breves y probables episodios de granizo, principalmente en el norte provincial.

Según el SMN, durante la jornada persistirán las condiciones inestables, con vientos del sector sur y precipitaciones intermitentes. En Paraná, el tiempo se mantendrá templado, con marcas estimadas entre los 17° C y 25° C.

Viento fuerte durante el día

Por la mañana no se descartan lloviznas y ráfagas moderadas. Hacia la tarde, las corrientes de aire del sur podrían intensificarse y alcanzar velocidades cercanas a los 75 km/h, junto con nuevas chances de lluvia. Para la noche se espera una mejora temporaria: el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque continuarán las ráfagas.

Departamentos en alerta amarilla

La advertencia por vientos abarca a la mayor parte del territorio provincial, incluidos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. En estas áreas se proyectan vientos sostenidos de entre 25 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 75 km/h. Las autoridades recomiendan precaución ante la posible caída de ramas y la reducción momentánea de la visibilidad.

Alerta naranja en el norte

Las condiciones más severas se esperan en el norte entrerriano, donde rige una alerta naranja por tormentas fuertes o severas. Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador son los departamentos alcanzados por esta advertencia.

De acuerdo con el SMN, estas zonas podrían registrar gran cantidad de agua en períodos breves, ráfagas superiores a los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores más elevados en puntos específicos.

Fuente: SMN