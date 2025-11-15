Mariano Werner lideró la clasificación en Toay

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la 14ª fecha del Turismo Carretera. En el autódromo de Toay, La Pampa, los 49 pilotos inscriptos para participar de la competencia salieron a medir sus tiempos para determinar quién partía más expectante en las series clasificatorias del domingo.

La actividad en realidad comenzó temprano por la mañana con la realización del primer entrenamiento, en el que Mariano Werner giró una vez y marcó un tiempo de un minuto, 13 segundos y 996 milésimas para liderar la grilla. Al paranaense lo siguieron Marcos Landa y Valentín Aguirre a 245 y 279 milésimas, respectivamente. Agustín Martínez y Nicolás Bonelli, por su parte, terminaron 4° y 21°.

En el segundo entrenamiento de la jornada cambió el líder. Fue Marcos Landa el de mejor tiempo con un registro de un minuto, 13 segundos y 882 milésimas al cabo de 11 vueltas. Detrás quedaron el paranaense Martínez y Matías Rossi a 304 y 307 milésimas. Bonelli y Werner estuvieron un poco más lejos: 30° y 47°, respectivamente.

Pero en el momento de la verdad nadie pudo con el Ford Mustang de Mariano Werner. El piloto capitalino marcó un registro de un minuto, 13 segundos y 477 milésimas que lo hicieron acreedor del primer puesto y la posición de largada ideal en la primera serie del domingo.

En la clasificación lo siguieron Marcelo Agrelo, a 350 milésimas, y Christian Ledesma, a 447. En cuanto a los entrerrianos, Agustín Martínez clasificó en el 13° lugar, a un segundo y 854 milésimas; mientras que Bonelli terminó 30°, a 13 segundos y 696 milésimas. Fue la lluvia la que provocó que la clasificación tuviera tanta distancia entre los mejores y peores registros, lo que benefició a Werner para terminar en el primer puesto.

La categoría seguirá su actividad este domingo con las series que comandarán Werner, Agrelo y Ledesma a partir de las 10.10, 10.35 y 11, respectivamente. La final, penúltima de la temporada, se disputará a partir de las 13.30.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 14 (en Toay)

1°) Mariano Werner (Ford): 1’13”477/1000.

2°) Marcelo Agrelo (Toyota): a 350/1000.

3°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 447/1000.

4°) Valentín Aguirre (Chevrolet): a 470/1000.

5°) Julián Santero (Ford): a 506/1000.

---

13°) Agustín Martínez (Ford): a 1”854/1000.

30°) Nicolás Bonelli (Ford): a 13”696/1000.