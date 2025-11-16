Rocamora venció a Lanús en un cierre ajustado

Este sábado por la noche se jugó el primero de los dos partidos que el Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay tendrá este fin de semana por la Liga Nacional de Básquet femenino. El equipo uruguayense visitó a Lanús en el estadio Antonio Rotili en una nueva presentación dentro de la Conferencia Sur del Torneo Apertura.

El Granate fue mejor durante el primer capítulo y eso explica la ligera diferencia que obtuvo en el tanteador al cabo de los primeros 10 minutos de juego: parcial de 18-15. Sin embargo, Rocamora mantuvo el ritmo en el segundo cuarto y consiguió poner la parda en el tanteador al llegar a la mitad del partido. Parcial de 17-14 y empate 32-32 en el tablero.

Al reingresar, el local sufrió la baja de Berenice López por lesión, lo que complicó su rotación en cancha. Distinta fue la situación para el Rojo, que exprimió los minutos de sus jugadoras hasta el final, logrando en el tercer cuarto una ventaja de ocho puntos (16-8) que le permitía ingresar más tranquilo al tramo final: 48-40.

Lanús apretó los dientes y buscó el resultado hasta el final, llegando a igualar el partido en 57, pero Rocamora volvió a adelantarse y pese a que en los instantes finales intercedió la tecnología con la revisión de una posesión, fue el Rojo el que se impuso y se llevó un triunfo importante para su pretensiones: 60-57.

La actividad sigue, porque Rocamora volverá a jugar este domingo a partir de las 20 frente a Deportivo Berazategui. Lo hará desde la cuarta posición, en la que se ubica actualmente con récord 7-6. Su rival de este domingo está un puesto por debajo, con un acumulado de 6-6. Lanús, por su parte, está último con un récord de 2-11.

-SÍNTESIS-

Lanús 57-60 Rocamora.



Parciales: 18-15 // 32-32 (14-17) // 40-48 (8-16) // 57-60 (17-12).



Formaciones:

LANÚS (57)

*Camila Peri (x): 6pts, 7rbs, 2as, 1rec, 4per, 3ta.

*Candela Piedras: 5pts, 6rbs, 1as, 2rec, 1per.

*Julieta Zotarelli: 8pts, 4rbs, 1rec, 1per.

*Berenice López: 6pts, 4rbs, 2as, 4rec, 1per.

*Olivia Oltmann: 5pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per, 1ta.

Lara Leivas: 2rbs, 1as, 2per.

Noelia Zinna: 2rbs, 1per.

Sofía Díaz: 5pts, 3rbs, 1as, 1rec, 2per.

Martina Scian: 5pts, 1as, 2per.

Abril Fernández: 7pts, 2rbs, 2as, 3per.

Renata Scordo Hernández: 10pts, 8rbs, 1as, 2per.

Julieta Pérez Costa: 1rb, 1per.

DT: Nicolás Tilloy.



ROCAMORA (60)

*Antonella González: 14pts, 5rbs, 2as, 1rec, 3per.

*Florencia Losada: 6pts, 8rbs, 1as, 1rec, 2per, 1ta.

*Melanie Delsart Izaguirre: 8pts, 1rb, 2as, 2rec, 2per.

*Nerea Schmidt: 11pts, 4rbs, 5rec, 2per.

*Paula Santini: 4rbs, 3as, 2rec, 5per.

Renata Pidone: 6pts, 5rbs, 1rec.

Manuela González: 1pt, 2rbs, 2rec.

Santina Cherot: 14pts, 6rbs, 1rec, 4per.

DT: Sabrina Scévola.



*Inicialistas.



(x): Excluida.



Árbitros: Palacios - Knauer.



Estadio: Antonio Rotili.