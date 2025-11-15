Midland ascendió a la Primera Nacional

Este domingo se definieron tres nuevos integrantes de la Primera Nacional. A los descendidos de la Primera División San Martín de San Juan y Godoy Cruz, se les sumó Ferrocarril Midland.

El Funebrero de Libertad obtuvo el ascenso desde el Metropolitano luego de imponerse en el Torneo Clausura pese a perder por 1-0 ante Flandria en su última presentación. Esto se debe a que Real Pilar, su escolta, perdió también su partido ante Liniers y no pudo superarlo en la tabla.

De esta manera, el equipo presidido por el exBoca, Estudiantes y San Lorenzo Agustín Orión, ganó los dos títulos del año y logró el ascenso directo sin la necesidad de jugar una final. Ahora la pelea de los demás elencos pasará por ver quién se queda con el segundo ascenso.

Primero se deberá completar la última fecha del torneo para la confección final de la tabla anual y la confirmación de los clasificados al reducido por el ascenso.

Hasta el momento los clasificados para jugar por el segundo ascenso son Real Pilar, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio (dirigido por el ex DT de Patronato Marcelo Fuentes), Acassuso, Villa San Carlos, Sportivo Italiano y Excursionistas. El último cupo quedará entre Flandria, Laferrere o San Martín de Burzaco.

En el partido que le dio el ascenso, Midland salió a la cancha con: Lautaro Maldonado; Lautaro Díaz Laharque, Pedro Castorani, Leonel Gigli, Federico Cataldi; Mauro Frattini, Nicolás Violini; Maximiliano Rogoski, Matías Abbruzzese, Francisco Molina; Lucas Vico.

En el banco del elenco conducido por Joaquín Iturrería estuvieron: Nahuel Avendaño, Franco Meza, Rodrigo Figueroa, Dylan Aguilar, Agustín Campaña, Gonzalo Gómez, Mariano Penepil, Gonzalo Calabria y Agustín Arias.