Aldosivi le ganó un partidazo a San Martín y seguirá en Primera

Este sábado se definieron los dos descensos desde la Primera División hacia la Primera Nacional. Entre los partidos definitorios se produjo el duelo entre Aldosivi y San Martín de San Juan en el estadio José María Minella. Se trataba de un mano a mano en el que uno de los dos perdería la categoría sí o sí.

El equipo de Leandro Romagnoli salió decidido a ser protagonista y luego de poner a prueba a Jorge Carranza con dos intentos durante el primer tiempo, llegó al gol en el complemento por medio de Diego González, aunque el tanto del ex Boca fue anulado por offside.

Tanto aviso le valió al Santo sanjuanino que finalmente llegó a la apertura del marcador a los 20 minutos. Fue luego de un excelente pase pinchado al área por Tomás Fernández que llegó la definición cruzada de Santiago Barrera. Una débil respuesta de Carranza fue insuficiente para evitar el tanto que inicialmente no subió al marcador. Debieron trazar líneas con el VAR para confirmar que estaba habilitado y establecer el 1-0.

Diez minutos le duró la alegría al conjunto sanjuanino, que sufrió dos goles de su rival en unos instantes. El primero fue a los 30, luego de un envío largo al área a la posición de Yonathan Cabral, que bajó el balón para la llegada de Santiago Moya. El defensor controló y definió fuerte y al costado derecho para vencer a Matías Borgogno y poner el 1-1.

El segundo tanto llegó dos minutos más tarde. Fue Franco Rami quien aprovechó el pivoteo de Agustín Palavecino para picar en soledad por el costado derecho. El atacante se metió en el área y remató abajo y a la derecha de Borgogno para vencerlo y estampar el 2-1 parcial.

Sobre los 43 minutos, San Martín alcanzó nuevamente la igualdad, volviendo a poner un manto de dudas en el encuentro. Fue a través de un penal sancionado mediante el VAR y convertido por Tomás Fernández luego de la falta que cometió Moya dentro del área con una patada sobre el rostro de Matías Orihuela. La definición de Fernández contra el poste izquierdo de Carranza puso el 2-2 y estiró la agonía de la definición.

Pero el ex Patronato Justo Giani volvió a adelantar al Tiburón. Esta vez fue tras un desborde por derecha y centro bajo de Palavecino que la defensa del visitante falló en rechazar y Giani aprovechó para rematar con potencia y convertir en el 3-2 parcial a los 44.

Y para coronar la victoria, Ayrton Preciado puso el cuarto gol en favor del Tiburón. Fue a través de un penal que remató al costado derecho, mientras Borgogno voló hacia su izquierda para el 4-2 definitivo a los 54 minutos del encuentro. Aldosivi ganó por 4-2 y se quedó en la Primera División.

San Martín, que peleó hasta el final, fue el peor equipo de la tabla anual y de los promedios, por lo que perdió la categoría con justicia. El equipo marplatense, en tanto, tendrá por delante mucho camino que recorrer para salir del fondo de la tabla de los promedios.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 4-2 San Martín (SJ).



Goles:

18’ST: Santiago Barrera (SMA).

30’ST: Santiago Moya (ALD).

32’ST: Franco Rami (ALD).

43’ST: Tomás Fernández -penal- (SMA).

44’ST: Justo Giani (ALD).

54’ST: Ayrton Preciado -penal- (ALD).



Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago; Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Diego González, Nicolás Watson; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Cambios:

ET: ingresó Franco Rami por Facundo De la Vega (ALD).

15’ST: ingresó Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SMA).

16’ST: ingresó Sebastián Jaurena por Nicolás Watson (SMA).

24’ST: ingresó Ayrton Preciado por Natanael Guzmán (ALD).

24’ST: ingresó Agustín Palavecino por Tiago Serrago (ALD).

29’ST: ingresó Leonel Álvarez por González (SMA).

35’ST: ingresó Juan Cavallaro por Horacio Tijanovich (SMA).

35’ST: ingresó Federico Anselmo por Luciano Recalde (SMA).

45’ST: ingresó Gonzalo Mottes por Justo Giani (ALD).

45’ST: ingresó Tomás Kummer por Santiago Moya (ALD).



Amonestados:

21’PT: Facundo De la Vega (ALD).

21’PT: Tomás Lecanda (SMA).

45’PT: Horacio Tijanovich (SMA).

20’ST: Giuliano Cerato (ALD).

29’ST: Leonel Álvarez (SMA).

41’ST: Santiago Moya (ALD).

45’ST: Justo Giani (ALD).

55’ST: Ayrton Preciado (ALD).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.