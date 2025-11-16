Independiente le arrebató el invicto a Central en la última fecha

Este sábado por la noche, Independiente recibió a Rosario Central en el cierre de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se disputó en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

La primera ocasión clara del juego fue para el Rojo, que estuvo cerca de la apertura del marcador luego del buen enganche de Matías Abaldo ante la marca de Enzo Giménez. El atacante se acomodó para el remate de derecha y buscó el costado izquierdo de Jorge Broun, que despejó con una buena atajada, complementado por Juan Komar antes de la llegada de Gabriel Ávalos.

Justamente el paraguayo fue quien abrió el marcador. El tanto llegó luego de un buen centro de Facundo Zabala desde la izquierda para su llegada en diagonal desde la derecha al centro. El cabezazo del ex Patronato se metió contra el poste derecho del arco defendido por Broun, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 a los 28 minutos.

Ya en la segunda mitad del juego, Central contó con la primera chance clara de gol. Un muy buen doble enganche de Enzo Copetti por la izquierda le permitió enviar un buen centro bajo al área chica para la llegada de Gaspar Duarte. El atacante definió de cabeza, pero Rodrigo Rey amplió al máximo su volumen y contuvo el disparo que acabó en tiro de esquina.

El Canalla siguió buscando y tuvo una nueva chance tras un excelente pase de Jaminton Campaz para la corrida de Duarte por el costado derecho. El atacante se enfrentó a Rodrigo Rey para ver quien llegaba primero a la pelota y lo hizo el arquero, aunque pareció cometerle falta al atacante, pero no la sancionaron.

Independiente pudo ampliar su ventaja luego de una curiosa jugada en la que una serie de cabezazos en el borde del área permitió el ingreso de Sebastián Valdez dentro de la misma. El defensor sacó un remate de zurda después del último cabezazo que desvió la pelota hacia él, pero su disparo se fue desviado.

La última jugada del encuentro para el local fue con un remate desde afuera del área de Diego Tarzia. El disparo fue tras un primer intento que rebotó en un defensor y dejó el balón en el borde del área. Aunque el sitio elegido no era incorrecto, la fuerza del disparo fue insuficiente para superar a Broun.

Rey se lució en la última chance del encuentro para el Canalla. Luego de un control suave de Duarte, la pelota le quedó a Agustín Modica, que intentó definir por encima del arquero, de espaldas al arco. El remate parecía superar a Rey, pero un manotazo salvó la valla enviando la pelota hacia la izquierda. En el rebote hubo un nuevo centro al área, pero esta vez despejó un defensor sobre la línea. No hubo más.

Con el resultado final, el Rojo llegó a 18 puntos y finalizó undécimo en la tabla de posiciones de la Zona B, aunque no le alcanzó para clasificar a un torneo internacional en la tabla anual.

Rosario Central, ganador de la tabla general y la Zona B, sabe que terminará primero y jugará todas las instancias con ventaja de localía hasta la final.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-0 Rosario Central.



Gol:

28’PT: Gabriel Ávalos.



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Komar, Juan Elordi; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Francesco Lo Celso, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

DT: Ariel Holan.



Cambios:

ET: ingresó Tomás O’Connor por Francesco Lo Celso (CEN).

ET: ingresó Gaspar Duarte por Santiago López (CEN).

18’ST: ingresó Giovani Cantizano por Jaminton Campaz (CEN).

19’ST: ingresó Pablo Galdames por Luciano Cabral (IND).

19’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND).

20’ST: ingresó Diego Tarzia por Matías Abaldo (IND).

25’ST: ingresó Federico Vera por Leonardo Godoy (IND).

30’ST: ingresó Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (IND).

30’ST: ingresó Maximiliano Lovera por Federico Navarro (CEN).

30’ST: ingresó Agustín Modica por Enzo Copetti (CEN).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Video: Liga Profesional.