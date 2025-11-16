Por el mal tiempo suspendieron la fecha de la Liga Paranaense

La actividad de la Liga Paranaense será reprogramada para cuando lo definan las autoridades.

A excepción de dos partidos, este domingo debía disputarse el grueso de la actividad correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Sin embargo, el mal tiempo llevó a las autoridades a definir la postergación de la actividad para una nueva jornada que todavía no fue confirmada.

El fixture incluía un interesante duelo entre Peñarol y Patronato en la lucha por la primera posición del torneo: era una chance clara para el Tricolor de recortar distancias respecto al Patrón. Ahora habrá que esperar a lo que defina el ente que organiza la actividad de la Liga Paranaense para saber cómo se desarrollará la fecha.

Los que siguen en pie son los partidos de los equipos que juegan el Torneo Federal Regional Amateur. En ese marco, el miércoles habrá actividad con dos partidos que iniciarán a las 17: Sportivo Urquiza recibirá a Atlético Paraná y San Benito será anfitrión de Neuquen.

El fixture completo (con fechas a definir) es el siguiente:

Peñarol - Patronato.

Belgrano - Palermo.

Universitario - Don Bosco.

Argentino Juniors - Los Toritos.

Oro Verde - Instituto.

Sportivo Urquiza - Atlético Paraná.

San Benito - Neuquen.

Libre: Camioneros.