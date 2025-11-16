TC: Werner abandonó y el ganador fue Christian Ledesma

El marplatense Christian Ledesma se quedó con la victoria de la 14a fecha del TC.

Este domingo se presentó una gran oportunidad para Mariano Werner dentro de la lucha por el campeonato en el Turismo Carretera. El piloto paranaense lideró la clasificación y ganó la serie más rápida, pero volvió a quedarse sin suerte en el desarrollo de la carrera final.

En su serie, el paranaense se impuso luego de seis minutos, siete segundos y 45 milésimas por encima de Valentín Aguirre y Agustín Canapino. En esta misma batería el también paranaense Agustín Martínez terminó sexto.

La segunda batería más veloz fue la tercera de la mañana, en manos de Christian Ledesma. El marplatense se impuso luego de seis minutos, 12 segundos y 175 milésimas, por delante de Germán Todino y Jeremías Olmedo. En esta serie, el uruguayense Nicolás Bonelli terminó sexto.

La serie más lenta fue la que acabó en manos de Mauricio Lambiris, que ganó luego de seis minutos, 13 segundos y 62 milésimas. Detrás quedaron Julián Santero y Marcelo Agrelo.

Llegado el momento de la final, Mariano Werner salió como líder absoluto y mientras estuvo en pista fue imbatible. Incluso en la segunda vuelta marcó el que posteriormente sería el mejor registro de la jornada: un minuto, 14 segundos y 360 milésimas.

Sin embargo, en la vuelta 13 el entrerriano sufrió un inconveniente mecánico que lo obligó a abandonar, favoreciendo a Ledesma, que estaba segundo. De allí en más, el piloto de Chevrolet se quedó con una carrera que le parecía esquiva. Siempre mantuvo a distancia a Lambiris, que quedó segundo. El tercero fue Valentín Aguirre.

Al campeonato solo le queda una fecha y ya se sabe que los contendientes al título son cuatro. El líder es Agustín Canapino con 189 puntos (tiene cinco victorias). Lo siguen Santiago Mangoni (131,5), Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124,5), pero todos ellos adeudan la victoria obligatoria para poder ser campeones. El abandono dejó a Werner sin oportunidad de pelear por el título, pese a tener la victoria obligatoria.

En ellos estará puesto el foco en la última jornada del campeonato, que será el fin de semana del 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 14 (en Toay)

1°) Christian Ledesma (Chevrolet): 37’57”426/1000.

2°) Mauricio Lambiris (Ford): a 1”141/1000.

3°) Valentín Aguirre (Chevrolet): a 1”352/1000.

4°) Germán Todino (Chevrolet): a 1”696/1000.

5°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 2”399/1000.

---

11°) Nicolás Bonelli (Ford): a 17”631/1000.

41°) Agustín Martínez (Ford): a 12 vueltas.

43°) Mariano Werner (Ford): a 17 vueltas.



Copa de Oro | Turismo Carretera

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 189 puntos*.

2°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 131,5*.

3°) Matías Rossi (Toyota): 126*.

4°) Marcos Landa (Chevrolet): 124,5*.

5°) Julián Santero (Ford): 118.

---

12°) Mariano Werner (Ford): 77.



*Tiene chances de ser campeón.