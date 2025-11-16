“Hay años que están torcidos”, lamentó Werner

Este domingo se desarrolló la actividad correspondiente a la 14ª fecha del Turismo Carretera. Aunque parecía tener el auto a vencer, Mariano Werner sufrió un nuevo abandono (el sexto de la temporada) que lo dejó con las manos vacías y sin chances de pelear por el título.

Tras la salida de la pista en la carrera que ganó Christian Ledesma, el entrerriano habló con el sitio Campeones ante el que explicó que su abandono se debió a una rotura en la parte baja del auto. “Se cortó algo abajo y se rompió”, resaltó.

El paranaense explicó que venía observando un inconveniente previo con la lectura de la temperatura que se dio en la serie, pero no era un problema de gran dificultad.

“Estaban todos los parámetros bien y de repente venía con un buen ritmo y funcionamiento general”, dijo, pero inmediatamente señaló que la falla apareció en el auto sin previo aviso y en la recta de la pista.

Un 2025 para el olvido

Para Werner este ha sido un año torcido. En muchas oportunidades pareció estar para pelear por grandes cosas, pero se quedó con las manos vacías por fallas o roturas mecánicas. En ese sentido, sostuvo: “Las carreras son así. Hay años que están torcidos y son difíciles de enderezar. Le pusimos todo”.

El tricampeón del Turismo Carretera agregó: “Fue un año bravísimo… Fue difícil, pero trato de quedarme con las cosas buenas y positivas como la de hoy, de ayer”.

De todas maneras, valoró el trabajo de los mecánicos que preparan su motor. Sobre la labor de Mario y Luis Riva dijo: “Están trabajando. Ellos son conscientes de que el TC no es fácil. Ellos tienen varios motores en el TN (Turismo Nacional)”.

“Muchas veces es una papa caliente de agarrar, pero soy positivo. En este tiempo hemos hecho un montón de cosas que no se vieron”, relató el paranaense sobre el trabajo de su equipo en la preparación del vehículo.

Para el entrerriano será clave el desarrollo de diciembre para preparar la próxima temporada. Dependiendo de cómo se den las pruebas tomarán decisiones, según señaló: “Veremos cómo se dan las pruebas, que ahí van a arrojar y ver dónde estamos parados”.